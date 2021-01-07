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نفى أن يكون بنس أبلغه بعدم امتلاكه الصلاحيات.. ترامب يطلب من نائبه عرقلة فوز بايدن بالرئاسة

وقال ترامب إن واشنطن تغص بمن لا يريدون أن يروا أن النصر الانتخابي قد سرقه من سمّاهم بـ"الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين".
رمز الخبر: ۴۸۶۰۴
تأريخ النشر: 07 January 2021

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحة ما ورد في تقرير صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) بأن نائبه مايك بنس أبلغه بعدم امتلاكه صلاحية منع مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان صادر عنه، إنه ونائبه بنس متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف.

وأضاف أن خيارات عديدة لدى نائب الرئيس بموجب الدستور، ويمكنه إلغاء المصادقة على النتائج أو إعادة إرسالها إلى الولايات للتعديل والتصديق عليها.

وكان بنس أعلن "مشاركته ملايين الأميركيين قلقهم بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية"، وترحيبه بجهود معارضة تصديق الكونغرس عليها.

وفي بيان صادر عن مارك شورت كبير موظفي نائب الرئيس، قال بنس إنه يشارك ملايين الأميركيين قلقهم بشأن عمليات تزوير واختلالات.

كما رحّب بالجهود التي يقوم بها أعضاء جمهوريون في الكونغرس، من أجل الاعتراض على نتائج الانتخابات، عملا بالسلطة التي يخولها لهم القانون.

وسبق أن نشرت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) تقريرا يقول إن نائب الرئيس الأميركي يتعرض لضغوط شديدة من ترامب وبعض السياسيين الجمهوريين و"المؤيدين المتشددين" لعرقلة إجراءات إعلان فوز بايدن بالرئاسة.

وأوردت أن بعض أنصار ترامب المتشددين يقولون إن بنس سيكون خائنا إذا لم يعرقل الإجراءات بطريقة ما، مشيرة إلى أنه لا توجد طريقة واضحة لفعل ذلك حتى لو أراد بنس، لكن مثل هذه المطالب تزيد من الضغط عليه، ومن غير المرجح أن يفلت من غضبهم أو غضب ترامب.

إشادة بالمتظاهرين

من جهة أخرى، أشاد الرئيس الأميركي ترامب بالمتظاهرين في واشنطن عبر تغريدة له في تويتر.

وقال ترامب إن واشنطن تغص بمن لا يريدون أن يروا أن النصر الانتخابي قد سرقه من سمّاهم بـ"الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين".

وعبّر عن أمله أن يشاهد الديمقراطيون و"من يسمون أنفسهم بالجمهوريين في الحزب الجمهوري من الضعفاء وعديمي الفاعلية"، الآلاف الذين يتدفقون إلى واشنطن.

وأشار ترامب إلى حركة "أنتيفا" قائلا إنها منظمة إرهابية، ودعاها للبقاء خارج واشنطن، مؤكدا أن قوات إنفاذ القانون تراقبها عن كثب.
المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية

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