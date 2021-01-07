النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

الديمقراطيون يعلنون سيطرتهم على مجلس الشيوخ بعد فوزهم بمقعدي ولاية جورجيا

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء من المقرر أن يترأس مايك بنس نائب الرئيس جلسة مشتركة للكونغرس للتصديق على تصويت الهيئة الانتخابية الذي أكد فوز بايدن بالبيت الأبيض.
رمز الخبر: ۴۸۶۰۳
تأريخ النشر: 07 January 2021

أعلن المرشح الديمقراطي جون أوسوف اليوم الأربعاء فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ الأميركي بالانتخابات الفرعية في ولاية جورجيا، مؤكدا أن فوزه سيمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.

وقال أوسوف في بيان نشرته قنوات التلفزيون "جورجيا، شكرا جزيلا على الثقة التي أوليتها لي، يشرفني دعمكم وتقديركم وثقتكم وأتطلع لخدمتكم".

وكان المرشح الديمقراطي رافائيل وارنوك -وهو قس في الكنيسة التي كان مارتن لوثر كينغ الابن يلقي عظاته فيها- أعلن هو الآخر فوزه على السيناتورة الجمهورية الحالية كيلي لوفلر، ليصبح أول سيناتور أسود في تاريخ الولاية التي تقع في قلب الجنوب الأميركي.

وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فوز المرشحين الاثنين، وقالت إن الولايات المتحدة سيكون لها مجلسا شيوخ ونواب يقودهما الحزب الديمقراطي ويعملان مع بايدن.

ولم تعلن وسائل الإعلام الأميركية نتائج الاقتراع بعد، كما لم يقر المرشحان الجمهوريان ديفيد بيردو وكيلي لوفلر بهزيمتهما.

واكتسبت الانتخابات أهمية كبيرة في ضوء الانقسام الذي تشهده البلاد، كما أنها حطمت الأرقام القياسية في عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت المبكر، وفي حجم الإنفاق على الحملة الانتخابية.

ومما يشير إلى أهمية السباق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن شاركا أمس الأول الاثنين في مهرجانين انتخابيين لحزبيهما في الولاية، لحث أنصارهما على التصويت بكثافة في هذه الانتخابات.

وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين فستتساوى الكفتان (50 مقعدا لكل حزب في المجلس المؤلف من 100 مقعد)، وسيكون الصوت الفاصل بين الحزبين لنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، وفقا للدستور.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء من المقرر أن يترأس مايك بنس نائب الرئيس جلسة مشتركة للكونغرس للتصديق على تصويت الهيئة الانتخابية الذي أكد فوز بايدن بالبيت الأبيض.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
الحرس الثوري يحمل واشنطن مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية
صفعتان قويتان تلقاهما ترامب اليوم والثالثة في الطريق
احداث الولايات المتحدة الأميرکية لحظة بلحظة
المدعية العامة بجورجيا تتعهد بالتحقيق في مكالمة ترامب التي هدفت لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية
نفى أن يكون بنس أبلغه بعدم امتلاكه الصلاحيات.. ترامب يطلب من نائبه عرقلة فوز بايدن بالرئاسة
الديمقراطيون يعلنون سيطرتهم على مجلس الشيوخ بعد فوزهم بمقعدي ولاية جورجيا
ترامب يدعو للهدوء ويطالب أنصاره المحتجين بالعودة لمنازلهم
بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس.. شرطة واشنطن تعلن حظرا للتجول والبنتاغون يرفض نشر الحرس الوطني
إيران تنفي أن تكون السفينة الكورية المحتجزة
وما هو السّيناريو الإيراني القادم؟
فوق مرأى الكيان الصهويني.. احياء لذكرى قادة النصر مقابل مستعمرة"المطلة"
قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 40 % الى 60 %
قائد في الحرس الثوري: الكيان الصهيوني والسعودية يسعيان الى اثارة التوتر في ايام ترامب الاخيرة
بعد تهديده بإعادة إيران للعصور الحجريّة.. رئيس الحكومة ووزير الأمن السابِق باراك: سياسة نتنياهو ضدّ طهران فشِلَت في ردعها
اعلامي ايراني: سليماني جعل الأعداء يستجدون الجمهورية الاسلامية
فوق مرأى الكيان الصهويني.. احياء لذكرى قادة النصر مقابل مستعمرة"المطلة"
قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 40 % الى 60 %
ايران تبدأ بتركيب 1000 جهاز للطرد المركزي IR2m
بعد تهديده بإعادة إيران للعصور الحجريّة.. رئيس الحكومة ووزير الأمن السابِق باراك: سياسة نتنياهو ضدّ طهران فشِلَت في ردعها
روحاني: ندعم الاستثمارات المحلية والخارجية بالاقتصاد المنتج
مقتل 20 قرويا في هجوم للقوات الفرنسية على حفل زفاف في مالي
البحرية الأميركية هدف سائغ لنا في الخليج الفارسي
إيران تنفي أن تكون السفينة الكورية المحتجزة
المناورات الكبرى للطائرات المسيرة للجيش الايراني تضمنت الهجوم على اهداف بعيدة
ردنا سيكون ساحقا على ادنى خطأ للعدو
ماذا يعني رفع ايران نسبة تخصيب اليورانيوم ؟
القضاء الايراني: تغريم اميركا مليار دولار جراء الحادث الارهابي في تشابهار
مناورات الجيش الايراني.. استعراض مئات الطائرات المسيرة
محسن رضائي: صادرات ايران للعراق قابلة للزيادة الى 10 اضعاف
اعلامي ايراني: سليماني جعل الأعداء يستجدون الجمهورية الاسلامية