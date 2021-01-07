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فوق مرأى الكيان الصهويني.. احياء لذكرى قادة النصر مقابل مستعمرة"المطلة"
في ذكرى شهادة قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أقامت السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي مراسم رفع الراية في منطقة الحمامص مقابل مستعمرة "المطلة" تابعته وسائل الإعلام العبرية.
رمز الخبر:
۴۸۵۹۸
تأريخ النشر:
06 January 2021
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