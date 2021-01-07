النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ
ردا على تصريحات نتنياهو ..

إيران تتعهد “برد حاسم وصارم” على أي تحرك إسرائيلي ضدها

على الكيان الصهيوني أن ينتظر حتى يتلقى عواقب ما تعرضت له إيران من هجمات في السابق، والتي يتحمل مسؤوليتها قادة هذا الكيان بشكل كامل.
رمز الخبر: ۴۸۵۹۳
تأريخ النشر: 06 January 2021

ذكرت وكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن طهران قالت، يوم الثلاثاء، إنها ستوجه “ردا حاسما”، على أي تحرك إسرائيلي ضدها، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية.

كانت إيران قد قالت الاثنين، إنها “استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 % في منشأة نووية، وهي خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس دونالد ترامب.

وهذا القرار هو الأحدث في عدة انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.

وقال نتنياهو، إن “هدف هذه الخطوة هو تطوير أسلحة نووية، وإن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بذلك. وتقول إيران إنها لم تسع قط لامتلاك أسلحة نووية.

ونقلت وكالة “نورنيوز” الإيرانية للأنباء عن مسؤول أمني لم تذكر اسمه قوله، “هذا النظام (إسرائيل) يجب أن يعرف أن أي عدوان على مصالح إيران وأمنها من أي جهة وبأي شكل، سواء أعلن (إسرائيل) المسؤولية عنه أو نفى، سيُواجه برد حاسم وصارم من إيران ضد هذا النظام”.

وأضاف المصدر الأمني، ​​أن “التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على زيادة تخصيب اليورانيوم في الإطار القانوني من قبل إيران إلى 20٪ هي اعتراف واضح نسبيا بدور الكيان الصهيوني في الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها إيران في الأشهر الأخيرة”.

وتابع، في ظل هذه الظروف، على الكيان الصهيوني أن ينتظر حتى يتلقى عواقب ما تعرضت له إيران من هجمات في السابق، والتي يتحمل مسؤوليتها قادة هذا الكيان بشكل كامل.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية ووسائل إعلام حكومية هذا التصريح على نطاق واسع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
احداث الولايات المتحدة الأميرکية لحظة بلحظة
المدعية العامة بجورجيا تتعهد بالتحقيق في مكالمة ترامب التي هدفت لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية
نفى أن يكون بنس أبلغه بعدم امتلاكه الصلاحيات.. ترامب يطلب من نائبه عرقلة فوز بايدن بالرئاسة
الديمقراطيون يعلنون سيطرتهم على مجلس الشيوخ بعد فوزهم بمقعدي ولاية جورجيا
ترامب يدعو للهدوء ويطالب أنصاره المحتجين بالعودة لمنازلهم
بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس.. شرطة واشنطن تعلن حظرا للتجول والبنتاغون يرفض نشر الحرس الوطني
إيران تنفي أن تكون السفينة الكورية المحتجزة
وما هو السّيناريو الإيراني القادم؟
فوق مرأى الكيان الصهويني.. احياء لذكرى قادة النصر مقابل مستعمرة"المطلة"
قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 40 % الى 60 %
قائد في الحرس الثوري: الكيان الصهيوني والسعودية يسعيان الى اثارة التوتر في ايام ترامب الاخيرة
بعد تهديده بإعادة إيران للعصور الحجريّة.. رئيس الحكومة ووزير الأمن السابِق باراك: سياسة نتنياهو ضدّ طهران فشِلَت في ردعها
اعلامي ايراني: سليماني جعل الأعداء يستجدون الجمهورية الاسلامية
إيران تتعهد “برد حاسم وصارم” على أي تحرك إسرائيلي ضدها
ماذا يعني رفع ايران نسبة تخصيب اليورانيوم ؟
فوق مرأى الكيان الصهويني.. احياء لذكرى قادة النصر مقابل مستعمرة"المطلة"
بعد تهديده بإعادة إيران للعصور الحجريّة.. رئيس الحكومة ووزير الأمن السابِق باراك: سياسة نتنياهو ضدّ طهران فشِلَت في ردعها
روحاني: ندعم الاستثمارات المحلية والخارجية بالاقتصاد المنتج
مقتل 20 قرويا في هجوم للقوات الفرنسية على حفل زفاف في مالي
البحرية الأميركية هدف سائغ لنا في الخليج الفارسي
إيران تنفي أن تكون السفينة الكورية المحتجزة
المناورات الكبرى للطائرات المسيرة للجيش الايراني تضمنت الهجوم على اهداف بعيدة
ماذا يعني رفع ايران نسبة تخصيب اليورانيوم ؟
القضاء الايراني: تغريم اميركا مليار دولار جراء الحادث الارهابي في تشابهار
مناورات الجيش الايراني.. استعراض مئات الطائرات المسيرة
محسن رضائي: صادرات ايران للعراق قابلة للزيادة الى 10 اضعاف
ردنا سيكون ساحقا على ادنى خطأ للعدو
اعلامي ايراني: سليماني جعل الأعداء يستجدون الجمهورية الاسلامية
إيران تتعهد “برد حاسم وصارم” على أي تحرك إسرائيلي ضدها
سندافع بقوة عن أمننا ومصالحنا الوطنية ازاء اي خطأ ترتكبه اميركا