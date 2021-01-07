مناورات الجيش الايراني.. استعراض مئات الطائرات المسيرة

كما تم في هذا المعرض ولاول مرة عرض العديد من المنتوجات الجديدة في مجال الطائرات المسيرة.

بحضور رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، استعرضت مئات الطائرات المسيرة اليوم الثلاثاء في المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني.

وفي بداية المراسم تفقد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري والقائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وحدات ومنظومات الطائرات المسيرة للجيش في اطار معرض امتد على مسافة اكثر من كيلومتر واحد.

واشتمل المعرض منجزات وحدات الطائرات المسيرة العملياتية للقوات الاربع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تتضمن مئات انواع الطائرات المسيرة من ضمنها القتالية وقاذفة القنابل والاعتراضية والاستطلاعية والحرب الالكترونية والانتحارية.

ومن ضمن المنظومات التي تفقدها رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة والقائد العام للجيش؛ منجزات الطائرات المسيرة للجيش ومنها "كمان" و"كرار" و"كيان" و"سيمرغ" وسلسلة "مهاجر" وسلسلة "ابابيل" و"يسير" و"صادق" و"حازم" وسلسلة "multi-rotor" القتالية واللوجيستية وغيرها مع امكانية تنفيذ العمليات في اجواء الحرب الالكترونية والمزودة بمنظومات التشويش والتمويه.

كما تم في هذا المعرض ولاول مرة عرض العديد من المنتوجات الجديدة في مجال الطائرات المسيرة.