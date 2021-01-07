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متحدث الحكومة الايرانية:

سندافع بقوة عن أمننا ومصالحنا الوطنية ازاء اي خطأ ترتكبه اميركا

استبعد كثيرا ان ترتكب الادارة الاميركية الخطأ ازاء الارادة الحازمة وقدرات الردع الايرانية. لقد قلنا لهم بوضوح بصورة مباشرة وغير مباشرة باننا لن نكون البادئين باي حرب ولكن لو صدر خطأ صارخ من جانب اميركا فاننا سندافع بكل قوة عن امننا ومصالحنا الوطنية.
رمز الخبر: ۴۸۵۸۹
تأريخ النشر: 06 January 2021

اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بشان التحركات الاميركية الاخيرة في المنطقة بان البلاد ستدافع بقوة عن امنها ومصالحها الوطنية ازاء اي خطأ ترتكبه اميركا.

وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الثلاثاء حول التحركات الاميركية الاخيرة في المنطقة واحتمال وقوع نزاع في منطقة غرب اسيا: ان البعض في اميركا يسعون وراء ذلك ولدينا قرائن في هذا المجال. ان حدث خطأ من جانب اميركا فاننا سندافع بقوة عن امننا ومصالحنا الوطنية.

واضاف: استبعد كثيرا ان ترتكب الادارة الاميركية الخطأ ازاء الارادة الحازمة وقدرات الردع الايرانية. لقد قلنا لهم بوضوح بصورة مباشرة وغير مباشرة باننا لن نكون البادئين باي حرب ولكن لو صدر خطأ صارخ من جانب اميركا فاننا سندافع بكل قوة عن امننا ومصالحنا الوطنية.

وقال ربيعي: انني اكرر باننا ومن دون الالتفات الى الاشاعات المتعلقة بالحرب نرصد جميع اجراءات وتحركات اميركا العسكرية في المنطقة لذا فاننا نعتبر هذه الاشاعات بانها لن تبعث على اي مستوى من القلق واؤكد مرة اخرى باننا سنرد على اي مغامرة وندافع عن مصالح البلاد الوطنية.

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