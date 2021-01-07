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الجيش الايراني يبدأ اليوم الثلاثاء المناورات الكبرى للطائرات المسيرة

وستقوم انواع الطائرات المسيرة الوطنية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المناورات الكبرى ، والتي ستجري على نطاق واسع بأداء مهام قتالية واستخبارية وانتحارية ورصد واستطلاع وعلى مديات تحليق مختلفة من المدى القصير الى المدى البعيد.
رمز الخبر: ۴۸۵۷۳
تأريخ النشر: 05 January 2021

تنطلق اليوم الثلاثاء وعلى مدى يومين أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة لقوات الجيش في محافظة سمنان وفي أجزاء مختلفة من حدود إيران الإسلامية.

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش في منطقة سمنان العامة وفي أجزاء مختلفة من حدود إيران الإسلامية على مدى يومين اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وستقوم انواع الطائرات المسيرة الوطنية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المناورات الكبرى ، والتي ستجري على نطاق واسع بأداء مهام قتالية واستخبارية وانتحارية ورصد واستطلاع وعلى مديات تحليق مختلفة من المدى القصير الى المدى البعيد.

كما سيجري في المناورات المشتركة الكبرى الاولى للطائرات المسيرة القتالية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، ازاحة الستار لاول مرة عن بعض معدات الطائرات المسيرة والإنجازات والأنظمة الفرعية التي أنتجها خبراء البلاد في الجيش والتصنيع الدفاعي في شكل معرض بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

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