اغتيال الشهيد سليماني عرّض السلام الدولي للخطر

وشدد قاليباف على ادانته للعمل الإرهابي الذي ارتكبته الادارة الأميركية، مؤكدا ضرورة تعزيز جهود برلمانات العالم والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في رسالة رسمية إلى رؤساء برلمانات دول العالم والأمناء العامين للاتحادات البرلمانية العالمية الإسلامية والآسيوية: إن اغتيال الشهيد سليماني عرّض السلم والأمن الدوليين لخطر جسيم.

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ،ان محمد باقر قاليباف ، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، ادان في بيان و رسالة رسمية بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني الى عدد من رؤساء البرلمانات الإقليمية والعالمية ، ورئيس اتحاد البرلمانات الدولي ، والأمين العام لاتحاد البرلمانات الآسيوية والإسلامية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أدان العمل الإرهابي للحكومة الأمريكية ، مشددا على جهود برلمانات العالم والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

و أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قايباف، أن اغتيال القائد سليماني على يد أميركا مثال بارز على إرهاب دولة ممنهج، وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية واستقلال الجمهورية العراقية، كما انه انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد قاليباف على ادانته للعمل الإرهابي الذي ارتكبته الادارة الأميركية، مؤكدا ضرورة تعزيز جهود برلمانات العالم والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.