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كمالوندي یعلن عن بدء انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ من منشاة فوردو

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اننا لدينا القدرة على التخصيب بنقاوة تزيد على 20٪ بسهولة ونحن ندرس ذلك الان.
رمز الخبر: ۴۸۵۶۸
تأريخ النشر: 05 January 2021

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية عن بدء انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ من منشاة فوردو للتخصيب وقال ان هذا يستغرق عادة 24 ساعة ، ولكن بالإجراءات التي يتخذها الزملاء ، يتم ذلك خلال 12 ساعة.

واوضح بهروز كمالوندي ، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية ، مساء اليوم الاثنين في حوار مع التلفزيون حول بدء التخصيب بنسبة 20٪ في منشأة فوردو للتخصيب انه تم بفضل الله الوصول إلى مستوى الاستقرار ونحن الآن ننتج يورانيوم مخصب بنسة عشرين بالمئة.

وقال كمالوندي ان هذا العمل يستغرق عادة 24 ساعة ،ولكن مع الترتيبات والأساليب الجديدة التي يستخدمها زملاؤنا ، تم ذلك في غضون 12 ساعة ، وهذا يتماشى مع قانون تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني.

وتابع كمالوندي انه لدينا خمسة بنود مرتبطة بالقضايا الفنية المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية". وبالطبع هذا التخصيب ليس مستوى جديد حيث انه تم في عام 2010 ، بعد أن رفضوا تسليمنا وقود مخصب بنسبة 20٪ وبايعاز من مدير منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي في ذلك الوقت بانتاج هذا النوع من الوقود وتمكنا من انتاج وقود مخصب بنسبة 20%د.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اننا لدينا القدرة على التخصيب بنقاوة تزيد على 20٪ بسهولة ونحن ندرس ذلك الان.

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