النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۹مشاهدات
‍ پ

الرئيس الاذربيجاني: ايران بلد صديق وشقيق لنا

وتابع الهام علييف ادعاءه، ان ايران وضعت طلبنا بعين الاعتبار، وأغلقت مجالها الجوي، مضيفا انهم (الايرانيون) لم يكونوا يرغبون ان تأتي ارمينيا لتقتل الاذربيجانيين.
رمز الخبر: ۴۷۹۸۲
تأريخ النشر: 21 November 2020

وصف رئيس جمهورية اذربيجان، يوم الجمعة، الجمهورية الاسلامية الايرانية بالبلد الصديق والشقيق لجمهورية اذربيجان.

وفي خطاب متلفز ألقاه يوم الجمعة، بعد دخول القوات الاذربيجانية الى منطقة "آغدام" الواقعة شرق منطقة قره باغ، قدم الهام علييف التهنئة الى شعبه وخاصة الاهالي النازحين من هذه المنطقة.

وأعرب علييف عن شكره وتقديره لمواقف ايران خلال حرب قره باغ التي استمرت 44 يوما، وادعى ان ايران منعت وصول الاسلحة الى ارمينيا، لأن ايران بلد صديق وشقيق لنا.

وتابع الهام علييف ادعاءه، ان ايران وضعت طلبنا بعين الاعتبار، وأغلقت مجالها الجوي، مضيفا انهم (الايرانيون) لم يكونوا يرغبون ان تأتي ارمينيا لتقتل الاذربيجانيين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
وثائق امريكية تكشف خيانة زعيم 'داعش' لرفاقه
أكبر مأساة إنسانية لأطفال اليمن
ظريف سيزور کلا من روسيا واذربيجان وارمينيا
الرئيس الاذربيجاني: ايران بلد صديق وشقيق لنا
لوكاشينكو: اكتشفنا مركزين للاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا وبولندا
طهران تستنكر مواقف لندن وباريس وبرلين تجاه البرنامج النووي الايراني
الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي في مأرب
برلماني ايراني: الحظر الاقتصادي والدوائي الاميركي جريمة رهيبة
سلطات الاحتلال الصهيوني تمنع مئات الفلسطينيين من أداء الصلاة بالاقصى للجمعة الرابعة
توقعات متشائمة عن كورونا.. هذا ما ينتظر الأميركيين خلال أشهر
نائب ايراني يحذر كوريا الجنوبية من مغبة رفع دعوى ضدها في المحاكم الدولية
وزير الاقتصاد الايراني: أسعار صرف العملات الاجنبية ستستمر في الانخفاض
عشرات المشرعین الاميركيين يطالبون ترامب خفض الحظر على ايران
السفير الإيراني في صنعاء: الشعب اليمني مستمر في صموده
القوات اليمنية تسيطر على أحد أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في مأرب
ظريف سيزور کلا من روسيا واذربيجان وارمينيا
حركة أحرار البحرين: سلمان بن حمد نسخة من عمه وأبيه وشريك في جرائمهما
بلومبيرغ: حصص النفط وراء التوتر السعودي الإماراتي
قوات اذربيجان تدخل مدينة آقدام في قره باغ
وثائق امريكية تكشف خيانة زعيم 'داعش' لرفاقه
الرئيس الاذربيجاني: ايران بلد صديق وشقيق لنا
الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي في مأرب
أكبر مأساة إنسانية لأطفال اليمن
وزيرة دفاع استراليا: أشعر بالصدمة والخزي جراء ارتكاب قواتنا جرائم حرب في افغانستان
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
السفير الإيراني في صنعاء: الشعب اليمني مستمر في صموده
موقف ايران حيال عودة واشنطن الاحتمالية الى الاتفاق النووي يرتبط بسياساتها على ارض الواقع
برلماني ايراني: الحظر الاقتصادي والدوائي الاميركي جريمة رهيبة
السفير الايراني في موسكو يؤكد دور وليد المعلم في تطوير العلاقات الايرانية السورية