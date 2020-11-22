طهران تستنكر مواقف لندن وباريس وبرلين تجاه البرنامج النووي الايراني

وشدد على أن أنشطة ايران النووية السلمية لا تخرج عن اطار القوانين الدولية وانها شرعية وجزء لا يتجزأ من حقوق الدول.

استنكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية مواقف بريطانيا وفرنسا والمانيا تجاه البرنامج النووي الايراني.

ووصف سعيد خطيب زادة البيان الذي أصدرته الدول الثلاث بشأن تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه غير مسؤول.

وقال خطيب زادة، بدل أن تتهرب الدول الأوروبية الثلاث الى الأمام عليها أن تنفذ التزاماتها التي وردت في الاتفاق النووي وكذلك تنفيذ القرارات التي أتخذتها لجنة العمل المشتركة.

وشدد على أن أنشطة ايران النووية السلمية لا تخرج عن اطار القوانين الدولية وانها شرعية وجزء لا يتجزأ من حقوق الدول.

واضاف، مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضها اجراءات الحظر وعدم وفاء الدول الأوروبية بما تعهدت به فيما يتعلق باستفادة ايران من المزايا الاقتصادية لالغاء الحظر؛ فان ايران ووفقا للمادتين 26 و36 من الاتفاق النووي أقدمت على الخطوات المتعلقة بذلك (خفض التزاماتها ببنود من الاتفاق النووي)، وشدد على أن طهران طالما أكدت انها ستعود عن خطواتها اذا تم تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل.