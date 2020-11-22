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الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي في مأرب

وأوضحت المصادر أن السيطرة تمت بشكل كلي على المعسكر الإستراتيجي عقب فرض حصار محكم من مختلف الاتجاهات.
رمز الخبر: ۴۷۹۷۹
تأريخ النشر: 21 November 2020

استطاع الجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لحركة انصار الله السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي في محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، أن معسكر (ماس) الإستراتيجي بمحافظة مارب سقط اليوم بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة حركة أنصار الله.

وأوضحت المصادر أن السيطرة تمت بشكل كلي على المعسكر الإستراتيجي عقب فرض حصار محكم من مختلف الاتجاهات.

يشار الى أن معسكر ماس هو آخر المعاقل الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات حزب الإصلاح في محافظة مأرب، والأقرب إلى مدينة مارب، ومن خلال السيطرة عليه، تدخل مدينة مأرب تحت السيطرة النارية للجيش اليمني واللجان الشعبية.

المصدر: عدن24

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