النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۳مشاهدات
‍ پ

نائب ايراني يحذر كوريا الجنوبية من مغبة رفع دعوى ضدها في المحاكم الدولية

ولفت الى ان الاميركيين خططوا للسماح في التبادل التجاري بين ايران وبعض البلدان ومنها كوريا الجنوبية بهدف التآمر في الوقت المناسب.
رمز الخبر: ۴۷۹۷۵
تأريخ النشر: 21 November 2020

حذّر النائب الايراني علي رضا نظري كوريا الجنوبية من مغبة رفع دعوى ضدها في المحاكم الدولية في حال استمرارها احتجاز أصول البلاد في مصارفها.

واشار النائب عن أهالي خمين في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا نظري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الى عدم تعاون كوريا الجنوبية في الافراج عن اصول ايران المجمدة في مصارفها، موضحاً: ان الاميركيين منحوا الاعفاءات لحلفائهم مثل كوريا الجنوبية في التبادل التجاري مع ايران بهدف مضاعفة الضغوط الاقتصادية.

ولفت الى ان الاميركيين خططوا للسماح في التبادل التجاري بين ايران وبعض البلدان ومنها كوريا الجنوبية بهدف التآمر في الوقت المناسب.

ونوه الى ان بعض البلدان ومنها كوريا الجنوبية عليها ان تدرك ان الحظر الاميركي لايحمل صفة ملزمة على الصعيد الدولي ومثل هذه الممارسات تعد انتهاكا للقوانين الدولية لذلك تستطيع ايران رفع دعوى ضدها بهدف استيفاء حقوقها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
وثائق امريكية تكشف خيانة زعيم 'داعش' لرفاقه
أكبر مأساة إنسانية لأطفال اليمن
ظريف سيزور کلا من روسيا واذربيجان وارمينيا
الرئيس الاذربيجاني: ايران بلد صديق وشقيق لنا
لوكاشينكو: اكتشفنا مركزين للاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا وبولندا
طهران تستنكر مواقف لندن وباريس وبرلين تجاه البرنامج النووي الايراني
الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي في مأرب
برلماني ايراني: الحظر الاقتصادي والدوائي الاميركي جريمة رهيبة
سلطات الاحتلال الصهيوني تمنع مئات الفلسطينيين من أداء الصلاة بالاقصى للجمعة الرابعة
توقعات متشائمة عن كورونا.. هذا ما ينتظر الأميركيين خلال أشهر
نائب ايراني يحذر كوريا الجنوبية من مغبة رفع دعوى ضدها في المحاكم الدولية
وزير الاقتصاد الايراني: أسعار صرف العملات الاجنبية ستستمر في الانخفاض
عشرات المشرعین الاميركيين يطالبون ترامب خفض الحظر على ايران
السفير الإيراني في صنعاء: الشعب اليمني مستمر في صموده
القوات اليمنية تسيطر على أحد أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في مأرب
ظريف سيزور کلا من روسيا واذربيجان وارمينيا
حركة أحرار البحرين: سلمان بن حمد نسخة من عمه وأبيه وشريك في جرائمهما
بلومبيرغ: حصص النفط وراء التوتر السعودي الإماراتي
قوات اذربيجان تدخل مدينة آقدام في قره باغ
وثائق امريكية تكشف خيانة زعيم 'داعش' لرفاقه
الرئيس الاذربيجاني: ايران بلد صديق وشقيق لنا
الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي في مأرب
أكبر مأساة إنسانية لأطفال اليمن
وزيرة دفاع استراليا: أشعر بالصدمة والخزي جراء ارتكاب قواتنا جرائم حرب في افغانستان
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
السفير الإيراني في صنعاء: الشعب اليمني مستمر في صموده
موقف ايران حيال عودة واشنطن الاحتمالية الى الاتفاق النووي يرتبط بسياساتها على ارض الواقع
برلماني ايراني: الحظر الاقتصادي والدوائي الاميركي جريمة رهيبة
السفير الايراني في موسكو يؤكد دور وليد المعلم في تطوير العلاقات الايرانية السورية