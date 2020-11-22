نائب ايراني يحذر كوريا الجنوبية من مغبة رفع دعوى ضدها في المحاكم الدولية

ولفت الى ان الاميركيين خططوا للسماح في التبادل التجاري بين ايران وبعض البلدان ومنها كوريا الجنوبية بهدف التآمر في الوقت المناسب.

حذّر النائب الايراني علي رضا نظري كوريا الجنوبية من مغبة رفع دعوى ضدها في المحاكم الدولية في حال استمرارها احتجاز أصول البلاد في مصارفها.

واشار النائب عن أهالي خمين في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا نظري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الى عدم تعاون كوريا الجنوبية في الافراج عن اصول ايران المجمدة في مصارفها، موضحاً: ان الاميركيين منحوا الاعفاءات لحلفائهم مثل كوريا الجنوبية في التبادل التجاري مع ايران بهدف مضاعفة الضغوط الاقتصادية.

ولفت الى ان الاميركيين خططوا للسماح في التبادل التجاري بين ايران وبعض البلدان ومنها كوريا الجنوبية بهدف التآمر في الوقت المناسب.

ونوه الى ان بعض البلدان ومنها كوريا الجنوبية عليها ان تدرك ان الحظر الاميركي لايحمل صفة ملزمة على الصعيد الدولي ومثل هذه الممارسات تعد انتهاكا للقوانين الدولية لذلك تستطيع ايران رفع دعوى ضدها بهدف استيفاء حقوقها.