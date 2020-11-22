عشرات المشرعین الاميركيين يطالبون ترامب خفض الحظر على ايران

ولفتت الصحيفة الى ان ترامب يخطط، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، فرض سلسلة اخرى من الحظر على ايران.

طالب 75 مشرعاً ديمقراطيا اميركا وزيري الخارجية والخزانة في بلادهم خفض الحظر المفروض على ايران من أجل ارسال المعدات الطبية.

وكتبت "فارن باليسي": ان 75 مشرعا اميركيا منهم اليزابث فارن وخسوس غارسيا طالبوا حكومة ترامب الموافقة على خفض الحظر بهدف ارسال عدّات تشخيص وأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات طبية اخرى لمكافحة كورونا في ايران.

واضافوا ان حظر أو خفض ارسال المعدات الطبية لايؤدي الى عرقلة نشاطات مكافحة فيروس كورونا على الصعيد العالمي فحسب وإنما لايصب في خدمة المصالح الاميركية أيضا.

ورجحت فارن باليسي ان يقوم المرشح الديمقراطي جوبايدن بمنح الاعفاءات بسرعة لتسهيل مساعدات اميركا في مكافحة كورونا الا ان الاشهر المقبلة ستكون حاسمة حيث يتفشى كورونا في جميع ارجاء العالم فيما يخطط ترامب، خلال الايام الاخيرة من عهده الرئاسي، لوضع العقبات المالية أمام الحكومة الاميركية المقبلة.

ولفتت الصحيفة الى ان ترامب يخطط، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، فرض سلسلة اخرى من الحظر على ايران.