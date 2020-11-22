السفير الإيراني في صنعاء: الشعب اليمني مستمر في صموده

وتابع ايرلو، أن هذا العدوان جعل اليمن في مأزق أكبر يوما بعد يوم إلا أن مقاومة الشعب وصموده سيستمر حتى تحقيق النصر.

أكد السفير الإيراني في صنعاء، حسين إيرلو، أن صمود الشعب اليمني ومقاومته ستستمر حتى تحقيق الانتصار.

وفي تغريدة له اليوم الجمعة، أشار السفير الإيراني إلى ذكرى عدوان التحالف السعودي على اليمن، وأضاف، أن عدوان السنوات الست على اليمن لم يسفر إلا عن تدمير لا يوصف للبنى التحتية في هذا البلد وتفشي الأمراض والأوبئة وزيادة الفقر والصعوبة في توفير الغذاء ومياه الشرب السليمة بسبب الحصار الشامل وغير الإنساني والحرب.

وتابع ايرلو، أن هذا العدوان جعل اليمن في مأزق أكبر يوما بعد يوم إلا أن مقاومة الشعب وصموده سيستمر حتى تحقيق النصر.