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قوات اذربيجان تدخل مدينة آقدام في قره باغ

وتقع آقدام على مسافة 25 كيلومترا الى الجنوب من مدينة خانكندي مركز منطقة قره باغ وتحظى بموقع استراتيجي.
رمز الخبر: ۴۷۹۷۱
تأريخ النشر: 21 November 2020

أعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية، اليوم الجمعة، عن دخول قوات هذا البلد مدينة آقدام في قره باغ على مسافة 378 كيلومترا الى الجنوب الغربي من العاصمة باكو.

وكانت مدينة آقدام قد احتلتها القوات الارمينية منذ عام 1993 وأعادتها ارمينيا الى اذربيجان بموجب الاتفاق الثلاثي بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس وزراء ارمينيا في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتعرضت مدينة آقدام للدمار الشامل كالمدن الاذربيجانية الاخرى التي عانت من الاحتلال على مدى 27 عاماً.

وتقع آقدام على مسافة 25 كيلومترا الى الجنوب من مدينة خانكندي مركز منطقة قره باغ وتحظى بموقع استراتيجي.

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