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برلماني ايراني:

موقف ايران حيال عودة واشنطن الاحتمالية الى الاتفاق النووي يرتبط بسياساتها على ارض الواقع

ان نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية ماتزال غير نهائية لحد الآن، معرباً عن أمله بتقبّل ترامب للنتائج قبل تفاقم الوضع الحالي.
رمز الخبر: ۴۷۹۷۰
تأريخ النشر: 21 November 2020

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية أبو الفضل عموئي ان موقف طهران حيال العودة الاحتمالية لاميركا الى الاتفاق النووي يرتبط بسياسة واشنطن المقبلة وتصرفاتها على ارض الواقع.

وأضاف أبوالفضل عموئي، في تصريح صحفي، إنه ينبغي لواشنطن اصلاحها سياساتها السابقة والتوقف عن ممارسة الضغوط على طهران لذلك قدم المجلس مشروع الخطة الاستراتيجية لازالة الحظر بهدف فرض التعقل على الجانب الآخر في سياساته حيال البلاد.

وانتقد الاوروبيين ووصف موقفهم بالسلبي حيال تنفيذ التزاماتهم الواردة بالاتفاق النووي وفي هذا السياق صرح الرئيس الفرنسي ماكرون ان الشركات الاوروبية لم تتعاون مع ايران في الشؤون التجارية وهو مايكشف ضعف الاوروبيين ويتطلب منهم اصلاح سلوكهم ايضا.

ولفت الى انه لافرق بين ترامب وبايدن بالنسبة لايران والاختلاف يتمثل بالسياسات وليس بالاشخاص، موضحاً: ان نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية ماتزال غير نهائية لحد الآن، معرباً عن أمله بتقبّل ترامب للنتائج قبل تفاقم الوضع الحالي.

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