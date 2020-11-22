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وزيرة دفاع استراليا: أشعر بالصدمة والخزي جراء ارتكاب قواتنا جرائم حرب في افغانستان

إن بعض هؤلاء المتهمين بارتكاب الجرائم مايزالون ضمن كوادر الجيش الاسترالي فيما غادره الآخرون، وحثّ التقرير على إحالة 23 عملية قتل الى قسم التحقيق الجنائي في الشرطة.
رمز الخبر: ۴۷۹۶۶
تأريخ النشر: 21 November 2020

قالت وزيرة الدفاع الاسترالية ليندا رينولدز أنها تشعر بالصدمة والخزي جراء اطلاعها على تقرير يضم تفاصيل عن ارتكاب قوات بلادها جرائم حرب في افغانستان.

وقالت لیندا رینولدز، في تصريحها اليوم الجمعة خلال ملتقى تجاري في مدينة برت الاسترالية، إنها مثل أي استرالي اطلع على تقرير جرائم الحرب تشعر بالصدمة والخزي.

وأضافت: إن التقرير بلغها قبل اسبوعين وانها مرضت عقب الاطلاع عليه على حد قولها.

وقال الجنرال انغوس كامبل قائد القوات الاسترالية في أفغانستان أمس الخميس، ان تقريرا يكشف قتل 39 مدنيا بينهم مزارعين وسجناء افغانيين وهو جانب من تصرفات كوادر القوة الجوية الاسترالية الخاصة.

واضاف: إن بعض هؤلاء المتهمين بارتكاب الجرائم مايزالون ضمن كوادر الجيش الاسترالي فيما غادره الآخرون، وحثّ التقرير على إحالة 23 عملية قتل الى قسم التحقيق الجنائي في الشرطة.

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