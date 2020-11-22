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السفير الايراني في موسكو يؤكد دور وليد المعلم في تطوير العلاقات الايرانية السورية

من جانبه اكد السفير السوري في موسكو بان بلاده حكومة وشعبا لن تنسى ابدا ما قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية من دعم لها.
رمز الخبر: ۴۷۹۶۵
تأريخ النشر: 21 November 2020

اكد السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي دور وزير الخارجية السوري الفقيد وليد المعلم في تطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا ودعم محور المقاومة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير الايراني في موسكو امس الجمعة للسفارة السورية حيث قدم اكيلا من الزهور ووقع على سجل التعازي برحيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وتقدم بالمواساة للحكومة والشعب السوري بالمناسبة.

وخلال الزيارة التقى السفير جلالي مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، مؤكدا دور المعلم في تطوير العلاقات الايرانية السورية ودعم محور المقاومة.

من جانبه اكد السفير السوري في موسكو بان بلاده حكومة وشعبا لن تنسى ابدا ما قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية من دعم لها.

يذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم وافته المنية فجر يوم الاثنين من الاسبوع الماضي عن عمر يناهز 79 عاما.

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السفير الايراني في موسكو يؤكد دور وليد المعلم في تطوير العلاقات الايرانية السورية