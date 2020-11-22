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عمومی
۱۳۹
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پ
اعتقال أكثر من 400 طفل فلسطيني منذ بداية العام
رمز الخبر:
۴۷۹۶۳
تأريخ النشر:
20 November 2020
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