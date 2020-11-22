بايدن: تصرفات ترامب تبعث برسالة مروّعة إزاء وضعنا كدولة

وقال بايدن عقب اتصال مع حكام الولايات إنه ليس قلقا من أن رفض ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات سيمنع انتقال السلطة، لكنه أضاف أنه "يبعث برسالة مروعة إزاء وضعنا كدولة".

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن طعن الرئيس الحالي دونالد ترامب بنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني "غير مسؤول بالمرة" ،وأن رفضه الاعتراف بالهزيمة يبعث برسالة مروّعة إزاء وضع أميركا كدولة.

ورفع ترامب طعونا قانونية في ولايات عدة، زاعما دون دليل أنه الفائز الشرعي بالانتخابات. وترفض إدارته الاعتراف بأن بايدن هو الفائز المحتمل وتعرقل حصول فريقه الانتقالي على التمويل والمساحات المكتبية وتمنع تلقيه إفادات سرية.

وقال بايدن عقب اتصال مع حكام الولايات إنه ليس قلقا من أن رفض ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات سيمنع انتقال السلطة، لكنه أضاف أنه "يبعث برسالة مروعة إزاء وضعنا كدولة".