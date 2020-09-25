إكتفاء ذاتي إيراني في عدة قطاعات عسكرية يجاوز الحظر الغربي

القادة والخبراء في إيران يحسبون المتغير في ميزان القوة الإيرانية على اساس ما يتم تسجيله من تفوق في معادلة الصراع مع خصميها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة.

أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني حبيب الله سياري إيران تصنع جميع المعدات العسكرية التي تحتاجها بما فيها الطائرات والمدمرات والسفن الحربية، وحققت انجازات كثيرة في مجال الصناعات الدفاعية خلال الفترة التي أعقبت الحرب المفروضة.

القدرات الدفاعية الإيرانية بون شاسع بين الأمس واليوم، فها هي إيران تحقق اليوم الاكتفاء الذاتي في عدد من قطاعات الصناعات الدفاعية بعد أن عانت من عدم امتلاك سلاح تدافع به عن نفسها خلال فترة الحرب المفروضة ورفض العالم بيعها ما تحتاجه.

قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أكد خلال كلمته بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس أن الجمهوية الإسلامية باتت أكثر قوة من ذي قبل وأن الأعداء لم يتمكنوا من السيطرة على شبر واحد من البلاد خلال فترة الحرب المفروضة عليها.

القادة والخبراء في إيران يحسبون المتغير في ميزان القوة الإيرانية على اساس ما يتم تسجيله من تفوق في معادلة الصراع مع خصميها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وفي هذا الشأن وفي لقاء إعلامي قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي إن: "اعتقال العسكريين الأميركيين في الخليج الفارسي أمر حقيقي، إسقاط طائرة مسيرة أميركية في الخليج الفارسي أمر حقيقي، استهداف قاعدة عين الأسد أمر حقيقي، وفي كل هذه الأحداث لم تقو أميركا على فعل أي شيء، اليوم أميركا أضعف من أي وقت آخر."

الرئيس الإيراني حسن روحاني قال خلال رسالة بمناسبة الذكرى الأربعين لبدء الحرب المفروضة إن حصيلة صمود ومقاومة الشعب الإيراني طيلة الأعوام الأربعين الماضية هي البصيرة أمام هجمات الأعداء.

مساعد القائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري فأكد أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد جميع تحركات الأعداء الإقليمية وغير الإقليمية قال إن إيران باتت تصنع جميع المعدات العسكرية التي تحتاتجها بما فيها الطائرات والمدمرات والسفن الحربية والصواريخ.

وصرح سياري في لقاء إعلامي بالقول: "لو أردت القيام بمقارنة مع ما كان الوضع عليه خلال فترة الدفاع المقدس فإذا كانت لدينا منظومة واحدة في تلك الفترة، فإننا اليوم غير قادرين على عد المنظومات التي أصبحت بجودة وفاعلية أفضل."

أما قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي فأكد أن القوات المسلحة الإيرانية حصلت على تجارب عسكرية مهمة بعد انتهاء الحرب المفروضة، وشدد على أن أهم التجارب هي عدم الاعتماد على الخارج فيما يخص الدفاع عن حياض الوطن.