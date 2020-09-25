متحدث عسكري: نعمل لتقوية الدفاعات الجوية السورية

الحرب بذاتها ليست مقدسة ولكن إن كان في سبيل رضا الله ، ولصيانة دين الله والتبعية لحجة الله فان مثل هذه الحرب ستكون مقدسة .

قال المتحدث بأسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابو الفضل شكارجي ، انه وخلافا لما يشاع من قبل الاعداء فان الشعب اليمني هو شعب مثقف وعالم مضيفا اننا نقلنا تجاربنا التقنية في المجالات الدفاعية اليهم وقد تعلموا ، وهم الان يصنعون الصواريخ والمسيرات والاسلحة في اليمن .

واشار العميد شكارجي في مقابلة له اليوم الثلاثاء بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس الى تسجيل الشعب الايراني لملاحم خالدة اثناء الحرب المفروضة لتواجده في الساحة في جميع المجالات وقال: الحرب بذاتها ليست مقدسة ولكن إن كان في سبيل رضا الله ، ولصيانة دين الله والتبعية لحجة الله فان مثل هذه الحرب ستكون مقدسة .

وتابع الى اننا اليوم لا نعتمد على المعدات وان جميع التجهيزات التي صنعناها هي مجرد وسيلة لتحقيق النصر في ضوء التوكل على الله واضاف : ان هذه التجهيزات والامكانات ان كانت بيد رجال يدينون لله فانها ستستتبع بالنصر ، امريكا تمتلك احدث الاسلحة في العالم ولكن بما ان هذه الاسلحة هي بيد الشياطين فلا تؤزر بالنصر وخير مثال على ذلك العراق وافغانستان وسوريا .

وحول التواجد العسكري الايراني في دول المنطقة اشار العميد شكاري الى ان التواجد الايراني هو تواجد معنوي واستشاري وليس تدخلا ابدا وقال : ليس من المقرر ان يكون لنا اي تواجد عسكري في اي مكان ، دول محور المقاومة لديها الجيوش والقوات ، نحن نقدم اليهم مساعدات استشارية ، لكي يمكننا نقل تجاربنا الى شعوب سوريا والعراق ولبنان واليمن ، فاننا نوفد عناصرنا المتمرسة الى هناك لتقديم المساعدات الفكرية اليهم ، وعلى الصعيد العملاني فان شعب وجيش تلك الدول هم الذين يصطفون في مواجهة الاعداء .

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة ان اي بلد يقف بوجه الكيان الصهيوني والكيان الامريكي السفاح ، فاننا سنساعده بكل ما لدينا ، ولكن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا لا تقتضي بان نقدم شيئا بالمجان لاحد ، بالتاكيد يجب ان يشتروا بعض الاشياء منّا .

وفيما يخص موضوع المساعدات التسليحية الايرانية لليمن قال : الشعب اليمني وخلافا لما يشاع شعب مثقف وعالم واليوم وفي اقل فرصة استطاعو الحصول على تقنية صنع الصواريخ والمسيرات المتطورة ، فضلا عن مهارتهم وتقدمهم اللافت في الحرب الالكترونية .

** نقلنا التقنية الدفاعية الى اليمنيين

واستطرد العميد شكارجي قائلا : نحن نقلنا تجاربنا على الصعيد الدفاعي اليهم وهم تعلموها واليوم يقومون بانتاج الصواريخ والمسيرات والاسلحة في اليمن ، ليس كما يشاع باننا ننقل الصواريخ من ايران اليهم ، نحن نقلنا تجاربنا وتقنياتنا اليهم .

وردا على سؤال حول تواجد المدافعين عن العتبات المقدسة في سوريا والقضايا التي تثار بشان التدخل العسكري الايراني في سائر الدول قال : الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ترغم احدا بان يتوجه مثلا من افغانسان الى سوريا للقتال هناك ، التدخل العسكري يصدق حين نرسل فيلقا او لواء الى سوريا ، في حين لا يوجد مثل هذا الامر وتواجدنا استشاري فقط .

** سنقوم بتقوية الدفاعات الجوية السورية

وقال العميد شكارجي : خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى سوريا ، وبناء على طلب الحكومة السورية تقرر بان يتم تقوية الدفاعات الجوية السورية ، وهذا ما اعلناه للعالم اجمع وقلنا بان لدينا مثل هذا الاتفاق مع سوريا وبالتاكيد سنقوم بتقويتهم ، تواجدنا في اي بلد و بناء على طلب من حكومة ذلك البلد ، والتدخل العسكري يكون في حال اذا ارسلنا مستشارين الى بلد اخر بدون موافقة حكومة ذلك البلد .

وردا على سؤال اخر فيما يخص وجود خلافات بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية قال : اولا لا توجد اي خلافات ، لو كانت هناك خلافات لما انتصرنا في الحرب ، اثناء فترة الدفاع المقدس وخلافا لما كان يشاع ، كان هناك انسجام واتحاد قوي بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية ، وقد امتزجت دماء شهداء الحرس والجيش مع بعض .