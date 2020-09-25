روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا

ان تفشي جائحة كورونا يذكّرنا جميعا بان مواجهة القضايا العالمية المشتركة لن تكون ممكنة سوى بالمشاركة العالمية.

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان مواجهة القضايا العالمية المشتركة غير ممكنة سوى بالمشاركة العالمية.

وكتب الرئيس روحاني في تغريدة له على موقع "تويتر" الثلاثاء: ان تفشي جائحة كورونا يذكّرنا جميعا بان مواجهة القضايا العالمية المشتركة لن تكون ممكنة سوى بالمشاركة العالمية.

واضاف: اننا نواجه جميعا مرحلة صعبة الا ان الشعب الايراني وبدلا من ان يحظى بالتعاون العالمي، يواجه اقسى اشكال الحظر في التاريخ في انتهاك صارخ لميثاق منظمة الامم المتحدة والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي (بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015).

روحاني: أمريكا لا يمكنها أن تفرض علينا لا المفاوضات ولا الحرب

قال الرئيس الايراني حسن روحاني حان الوقت اليوم بأن يقول العالم "لا" للهيمنة الغربية، مؤكدا ان لا يمكنها أن تفرض علينا لا المفاوضات ولا الحرب، وان ايران ليست ورقة مساومة في الانتخابات الأمريكية.

وأكد الرئيس روحاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن نقبل بالمساومة على حريتنا أمام الضغوط التي تفرض علينا، موضحا ان الولايات المتحدة تعيش اليوم عزلة دولية.

وشدد على ان الشعب الإيراني يقاوم منذ عقود دفاعا عن سعيه للتحرر من الهيمنة والاستبداد، موضحا: لن نقبل بالمساومة على حريتنا أمام الضغوط التي تفرض علينا.

ونوه الى ان الشعب الإيراني حرم من التعاون الدولي وفرض عليه حظرا قاسيا مخالفا للقرار الأممي.

وشدد على ان "لن نقبل بأي مساومة حول القدس الشريف والأقصى المبارك".

ونوه الرئيس روحاني الى ان اميركا هي فقط من استخدمت السلاح النووي في العالم والكيان الصهيوني هو الوحيد في المنطقة يمتلك هذا السلاح وأوضح ان ايران تنادي منذ عقود بالسلام المستدام.

وقال: وقفنا إلى جانب الحكومة والشعب في لبنان في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وقفنا إلى جانب الكويت عندما هاجمها نظام صدام حسين.

تابع: واجهنا "داعش" ليعلم العالم ما هو الإسلام الحقيقي والشهيد قاسم سليماني دافع عن كافة الطوائف بالمنطقة وتصدى للإرهاب.