مباحثات ايرانية – صربية حول تنمية العلاقات التجارية بين البلدين

واكد الجانبان الايراني والصربي خلال اللقاء، على تعزيز التعاون الصحي المشترك لمكافحة فيروس كورونا وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات الزراعية ومواصلة التنسيق لعقد الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة في طهران.

التقى سفير جمهورية صربيا في طهران "دراغان تودوروفيج" اليوم الثلاثاء برئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية "حميد زادبوم"؛ باحثا معه في سبل تطوير العلاقات التجارية وحل مشكلة التبادل المالي واستئناف الرحلات الجوية المباشرة والتعاون الزراعي والسياحي بين البلدين.

واشار زادبوم خلال اللقاء، الى الاحصائيات المتعلقة بالصادرات والواردات بين ايران وصربيا التي سجلت تراجعا كبيرا خلال الاشهر الثلاث الماضية جراء تفشي فيروس كورونا؛ داعيا الى تنفيذ بنود وثيقة التعاون الموقعة خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة (قبل عامين).

كما نوه بزيارة رئيس جمهورية صربيا الى ايران المرتقبة عقب اجراء الانتخابات التشريعية في هذا البلد؛ مؤكدا على اهمية هذه الزيارة وضرورة الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة خلالها في سياق تنمية التبادل التجاري بين البلدين.

بدوره، اشار السفير الصربي في طهران خلال مباحثاته اليوم مع المسؤول التجاري الايراني، الى قرارات الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون المشتركة، وزيارة رئيس بلاده المرتقبة للجمهورية الاسلامية الايرانية فضلا عن التحديات ذات الصلة بالتعامل المالي وعودة الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وبلغراد.

واكد الجانبان الايراني والصربي خلال اللقاء، على تعزيز التعاون الصحي المشترك لمكافحة فيروس كورونا وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات الزراعية ومواصلة التنسيق لعقد الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة في طهران.