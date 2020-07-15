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إيران تؤكد أن تعاونها العسكري والاقتصادي مع سوريا سيتعزز أكثر من السابق

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي اليوم، أن إيران موجودة في سوريا بطلب من الحكومة السورية.
رمز الخبر: ۴۶۲۸۷
تأريخ النشر: 15 July 2020

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الوجود الإيراني في سوريا كان بناء على طلب من الحكومة السورية، وأكدت أن التعاون بين البلدين سيتواصل أكثر من السابق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي اليوم، أن إيران موجودة في سوريا بطلب من الحكومة السورية.

وأكد موسوي أن “إيران ستواصل التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري مع سوريا، أكثر من السابق، وسيستمر حتى القضاء على الجماعات الإرهابية”.

هذا وقد وقعت إيران وسوريا اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين، الأربعاء الماضي.

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