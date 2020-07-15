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إيران مصممة على اتخاذ موقف حازم ضد أي سلوك غير مسؤول

ان مواكبة بعض اطراف الاتفاق النووي مع المؤامرات الامريكية ضد الاتفاق النووي مدعاة للقلق الشديد فكما تم التأكيد مرارا فان اعادة التفاوض والاصلاح في آلية انهاء الحظر مرفوض بشدة وسيكون رد الجمهورية الاسلامية حاسما ومصيريا.
رمز الخبر: ۴۶۲۸۶
تأريخ النشر: 15 July 2020

قالت الخارجية الايرانية في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة للتوقيع على الاتفاق النووي: اننا نؤكد مرة اخرى على ضرورة الحفاظ على الاتفاق وتنفيذ جميع بنوده من جانب جميع الاطراف مؤكدة ان ايران مصممة على اتخاذ موقف حازم ضد اي سلوك غير مسؤول.

وجاء في البيان الذي نشره اليوم الاربعاء (15 تموز2020) ان ايران ولغاية اليوم كانت لها تعاملا بناءا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان الاحصائيات تبين عدد عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة للمنشآت في ايران.

واضاف البيان ان المساعي لاستخدام الوكالة للضغط على الجمهورية الاسلامية تتنافى مع بنود الاتفاق النووي وتقلل من شأن الوكالة باعتبارها المرجع التقني الوحيد عالميا المسؤول عن مراقبة النشاط النووي الايراني قائلا: تؤكد ايران ان ممارسة مثل هذه التصرفات سيكون لها تاثيرا سلبيا على تعاون ايران البرتوكولي البناء.

وتابع: ان مواكبة بعض اطراف الاتفاق النووي مع المؤامرات الامريكية ضد الاتفاق النووي مدعاة للقلق الشديد فكما تم التأكيد مرارا فان اعادة التفاوض والاصلاح في آلية انهاء الحظر مرفوض بشدة وسيكون رد الجمهورية الاسلامية حاسما ومصيريا.

واعربت الخارجية الايرانية عن تثمين الاجراءات والمواقف التي اتخذتها الصين وروسيا في مجلس الامن الدولي ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على الاتفاق النووي، متمنية ان يؤدي استمرار هذه الجهود والمساعي بتمهيد الارضية لتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل .

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