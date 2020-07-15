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محمدي: حادثة السفينة الأميركية هي نتيجة سياسات القمع ومخالفة القانون

وأضاف محمدي أن الامكانيات العسكرية والاقتصادية الاميركية منهكة نتيجة كورونا وهذا طبيعي ،وقد يؤدي لوقوع مثل هذه الحوادث داخل القطعات العسكرية الأميركية.
رمز الخبر: ۴۶۲۸۴
تأريخ النشر: 15 July 2020

قال الخبير الاستراتيجي الإيراني هادي محمدي أن أميركا تعيش اجواء داخلية صعبة يشوبها العنصرية تجاه أصحاب البشرة السمراء وأن وحادث السفينة الأميركية هو نتيجة للسياسات الاميركية خارجيا وسياسات القمع وسرقة ثروات الشعوب الأخرى.

وفي تعليق له عبر شاشة العالم على خلفية تصريحات قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني حول انفجار السفينة الأميركية في سان دييغو والسياسات العدائية الأميركية ضد الشعوب الأخرى ،تحدث محمدي عن أن سياسة القمع الاميركية ومخالفة القانون يمكن أن تحمل ردود افعال دولية ضد اميركا واسرائيل ،وعندما يتم قتل مواطن أميركي بهذا الشكل لن تمر بسهولة على المستوى الداخلي والدولي .

وأضاف محمدي أن الامكانيات العسكرية والاقتصادية الاميركية منهكة نتيجة كورونا وهذا طبيعي ،وقد يؤدي لوقوع مثل هذه الحوادث داخل القطعات العسكرية الأميركية.

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