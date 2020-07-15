ايران تعلن استعداها للمساعدة بانهاء التوتر بين ارمينيا وآذربيجان

يذكر انه حصل خلال الفترة الاخيرة اشتباك حدودي بين جمهورية آذربيجان وارمينيا ادى حسب الانباء الواردة الى مصرع واصابة عدد من الجنود من الطرفين، وقد اتهمت باكو ويريفان كل منهما الاخر ببدء الاشتباك.

اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن استعداد ايران للمساعدة بانهاء التوتر بين ارمينيا وجمهورية آذربيجان.

وخلال اتصالين هاتفيين اجراهما مع نظيريه الآذربيجاني والارميني عصر الثلاثاء، اوصى ظريف بضبط النفس والبدء بالمفاوضات لحل وتسوية الخلافات سلميا، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة بانهاء التوتر بين هذين البلدين.

يذكر انه حصل خلال الفترة الاخيرة اشتباك حدودي بين جمهورية آذربيجان وارمينيا ادى حسب الانباء الواردة الى مصرع واصابة عدد من الجنود من الطرفين، وقد اتهمت باكو ويريفان كل منهما الاخر ببدء الاشتباك.