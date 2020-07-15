قطر تقهر السعودية وحلفائها في محكمة العدل الدولية

حكمت محكمة العدل الدولية، لصالح قطر في خلافها القائم منذ ثلاث سنوات مع مصر ودول في مجلس التعاون التي فرضت عليها حظرا جويا.

وفيما لقي القرار الدولي ترحيبا قطريا عبر موقع تويتر كتب المغردون تغريدات مشيدة بقرار المحكمة الدولية.

وكتب حساب المغرد الشهير جابر الحرمي: انتصار قانوني جديد لقطر ضد #دول_الحصار ..

#محكمة_العدل_الدولية تقول إن مجلس الإيكاو أصاب بقبوله دفوعات #قطر بأنها أوفت بشرط التفاوض قبل رفعها الدعوى .. والمحكمة ترفض الدفوعات الأول والثاني والثالث التي قدمتها الدول الأربع لمجلس الإيكاو ..

حساب الاعلامي بقناة الجزيرة القطرية هيثم أبو صالح غرد: #محكمة_العدل_الدولية تقر باختصاص مجلس #منظمة_الطيران_المدني الدولية #الإيكاو النظر بالقضية التي رفعتها #قطر وتقول المحكمة إن الايكاو لم يخطىء عندما رفض طعون #دول_الحصار بعدم اختصاصه في قضية الحصار الجوي المفروض على #قطر وبالنتيجة فإن الحكم هو لصالح قطر ...

ألف مبروك

حساب باسم محمد علاء الدين" العناسوه غرد قائلا: قضي الأمر لصالح #قطر #محكمة_العدل_الدولية ترفض دفوعات دول أربعة تعدادها 145 مليون نسمه

#قطر الصغيرة جدا (بنظرهم فقط) تقهر الكثرة رغم خشومهم

ستعود الخطوط الجوية القطرية المتميزة بالتحليق فوق كل الأجواء قريبا وبالقانون الدولي

مبارك #قطر هذا الإنجاز وليس بغريب أبدا

حساب باسم حمد بن عقيل النابت غرد: انتصار قانوني واضح.. دولة واحدة ضد اربعة دول وتنجح وبالإجماع.

دليل وعيها وجهلهم ، وهذا مدعاة للترحيب

بالقرار والإحتفاء به، بانتظار النجاح الأكبر لنا

والهزيمة الكبرى عليهم ..

#انتصار_قطري_جديد

#محكمه_العدل_الدوليه

مغرد باسم راشــد بن علـي العـذبه كتب تغريدة ال فيها: جاء حكم محكمة العدل الدولية لصالح دولة #قطر في الطعون التي تقدمت بها دول الحصار وقضت باختصاص منظمة (الإيكاو) بالنظر في شكوى دولة قطر وذلك على خلفية قيام دول الحصار منذ شهر يونيو 2017 بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وكتب المغرد خالد بن مبارك الكواري في تغريدته: ما ضاع حق وراءه مطالب والحق لابد ان يرجع لأهله يوما ما ..الحمدالله على ما تحقق ..والله يحفظ قطر و اميرها واهلها من كل شر ومن اراد بهم سوء رد كيده في نحره انك مجيب الدعاء

تحية شكر وتقدير لفريق القانوني بقيادة.

حساب باسم إلهام بدر#آل_قطر غرد: بعد انتصار #محكمة_العدل_الدولية لموقف #قطر القانوني ضد #دول_الحصار أتشوق لقراءة طريقة صياغة هذه الأخبار في وسائل إعلامهم وطريقة استهزائهم بوعي مواطنيهم كما يفعلون دائما .

لاتجعلونا ننتظر طويلا

غيداء هاشم حساب آخر غرد قائلا: #محكمه_العدل_الدوليه تحكم لمصلحة #قطر في قضية الحظر الجوي الذي فرضته عليها #السعودية و #الإمارات و #مصر و #البحرين

ضاعت فلوسك يا #محمد_بن_سلمان

و #محمد_بن_زايد ههههههههه

اليوم #ولي_العهد مش راح ينام من القهر

السعودية من فشل الى فشل والحمد لله

وغرد آخرون بتغريدات قصيرة عبرت عن فرحتهم بقرار المحكمة الدولية والذي اعتبروه نصرا دولة قطر في مواجهة حصار السعودية وحلفاءها وجاء في التغريدات:

ورفض قضاة المحكمة الدولية"بالإجماع" طعنا قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات في قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عام الفين وثمانية عشر لصالح قطر. وكانت منظمة ايكاو قررت البت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.