قاليباف: ينبغي اتخاذ خطوات فاعلة في إيجاد حلول لمشاكل الشعب

وعدّ نفسه بأنه يفخر بتقديم الخدمات للشعب والتحدث معه عن قرب والشعور بآلامه بكل وجوده من أجل ايجاد حلول تنبع من الاخلاص.

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف على ضرورة صنع الارضية للحكومة بهدف اتخاذ خطوات فاعلة ترمي لايجاد حلول لمشاكل الشعب.

وقال محمدباقر قالیباف، في تصريح متلفز مساء الثلاثاء، إن قائد الثورة أكد على ضرورة وضع المشرعين قوانين تصب لصالح الشعب وفي سياق ايجاد حلول لمشاكله الى جانب توفير الارضية لتنفيذها.

وأضاف: إنه لذلك يتطلب العمل على تأسيس لجنة متابعة جيدة وينبغي التعبئة ابتداءً من أدنى المستويات بهدف تحديد المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.

وعدّ نفسه بأنه يفخر بتقديم الخدمات للشعب والتحدث معه عن قرب والشعور بآلامه بكل وجوده من أجل ايجاد حلول تنبع من الاخلاص.

وأعرب عن أمله بأن يتخذ المجلس في دورته الجديدة (الحادية عشر) خطوات مؤثرة، "ولايمكن الانابة عن الشعب وعدم التواجد بين صفوفه والبقاء خلف الابواب المغلقة وعدم الاقتراب من مشاكل الناس".

واشاد بتوجيهات قائد الثورة للنواب الجدد، خلال لقائه عبر دائرة الفيديو المغلقة، حيث أشار الى ان الشعب علّق آماله على المجلس الجديد ووصفه بأنه من أكثر المجالس ثورية وهو ما يضاعف من مسؤوليات النواب، معرباً عن ابتهاجه لنيل هذا التوفيق.

وأكد على عدم الاكتفاء بالشعارات بل ينبغي تكثيف العمل والنشاطات والتأكيد للشعب أنه بالامكان ايجاد حلول للمشاكل في مجالات تنفيذ المشاريع ونشاطات التشريع والرقابة من أجل نيل رضا قائد الثورة والشعب.