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ترامب يهاجم بكين مجددا: الصحة العالمية دمية في يد الصين

واكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه أقنع دولا كثيرة بعدم استخدام خدمات شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات.
رمز الخبر: ۴۶۲۷۷
تأريخ النشر: 15 July 2020

قال ترامب إن المنظمة كانت "دمية فى يد الصين"، وإنه لا توجد دولة استفادت بشكل كبير من الولايات المتحدة أكثر من الصين، وهاجم جو بايدن، المرشح الديمقراطى الأوفر حظا لأنه كانت لديه علاقات مع الصين هو وابنه.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أنه أصدر قرارا تنفيذيا بتحميل الصين مسئولية الوضع فى هونج كونج، وقال إنه سيتم التعامل الآن مع هونج كونج مثل البر الرئيسى الصينى، ولن يتم منحها الامتيازات السابقة وسيتم التوقف عن تصدير التكنولوجيا الحساسة وغيرها من الأمور التى قد تفيد الصين.

وأوضح أن الأسواق بدأت تعود لعملها الطبيعى ولمستويات ما قبل “الطاعون” فى إشارة إلى فيروس كورونا. وقال إن إدارته أكثر إدارة أمريكية وقفت أمام الصين وفرضت تعريفات عليها.

وعلق على قرار المملكة المتحدة لعدم استخدام تكنولوجيا شركة هواوى الصينية، قائلا إن الولايات المتحدة انسحبت من منظمة الصحة العالمية لأن الصين كانت لها الكلمة العليا رغم أنها لا تدفع مثلما تدفع الولايات المتحدة.

واكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه أقنع دولا كثيرة بعدم استخدام خدمات شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات.

يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

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