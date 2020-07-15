أول تصريح لقائد فيلق القدس حول احتراق حاملة الطائرات الامريكية

وقالت تقارير إعلامية إن العديد من رجال الإطفاء أصيبوا أيضا بحروق واستنشقوا الدخان، كما أوضح كولين ستويل رئيس الإطفاء في سان دييغو، أن الحريق قد يستمر أياما.

أكد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، في اجتماع له بعدد من قادة المقاومة، ان ما حدث لحاملة الطائرات الامريكية هو نتيجة العمل والسلوك والجرائم التي ارتكبها الامريكان.

وقال العميد قاآني: على الامريكيين أن لا يتهموا الآخرين في ماحدث لحاملة الطائرات لأنه نتيجة للنيران التي أضرموها. وهذا وعد الهي أن الذي يرتکب الظلم سيصاب بالعذاب: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ. فلا تبحثوا عبثا عن المسژول في هذا الحادث فالذي حدث قد حصل نتيجة عملکم والله يعذبکم أنتم علی يدکم بما کنتم تعملون.

وأضاف قاآني: الايام الصعبة لم تحن بعد وهناك أيام عصيبة جدا تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأکد ان الحقيقة هي أن الجيش الامريكي منهك وتحولت تجهيزاته العسكرية إلى قطع حديد مهترئة.

وقال العميد قاآني : يجب على أمريكا أن تتقبل وضعها الحالي وأن لا تظلم البشرية وشعبها أكثر من ذلك.

- قال مسؤولون في البحرية الأمريكية، إن 21 شخصا أصيبوا بعد انفجار وحريق على متن سفينة حربية في القاعدة البحرية الأمريكية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وفجر أمس الاثنين قالت البحرية الأمريكية في بيان، إن "17 بحارا و4 مدنيين، يعالجون من إصابات نتيجة انفجار وقع في السفية الحربية USS Bonhomme Richard أعقبه حريق هائل.

وأظهرت القنوات التلفزيونية الأميركية دخانا كثيفا يتصاعد من السفينة الحربية الهجومية "يو إس إس بونوم ريتشارد" التي كانت تخضع لأعمال صيانة في القاعدة البحرية في سان دييغو، ودوى الانفجار -الذي لم يعلن عن أسبابه - في وقت كان فيه 160 بحارا موجودين على متن السفينة.

وقالت تقارير إعلامية إن العديد من رجال الإطفاء أصيبوا أيضا بحروق واستنشقوا الدخان، كما أوضح كولين ستويل رئيس الإطفاء في سان دييغو، أن الحريق قد يستمر أياما.