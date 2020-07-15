المهرة تكشف أطماع السعودية وتتخذ القرار الحاسم

"نحن في الفصل الأخير للمؤامرة إما أن نقضي على تحالف الغدر والخيانة السعودي الإماراتي أو سيقضي علينا جميعا."

فرض العدوان السعودي حصارا خانق على محافظة المهرة اليمنية منذ اليوم الأول لدخولها في العام 2017، واتخذ إجراءات مشددة على الواردات العمانية إلى المحافظة بالاضافة الى انتهاكات اخرى مما اثار حفيظة سكان المحافظة في الآونة الأخيرة.

المغردون اليمنيون من أبناء المهرة وخارجها اطلقوا وسم #المهره_يمنيه_ترفض_الاحتلال بهدف تحشيد أبناء المحافظة للتصدي للاطماع السعودي في المحافظة واليمن بشكل عام.

حساب باسم يمني أصيل من أرض العوالق غرد: "أكثرمن ٥سنوات والتحالف السعودي الإماراتي يعمل على اجندات خاصة به، يقصفون معسكر للجيش الوطني بذريعة الخطأ ويعملون معسكر لمليشياتهم الخاصة، والجميع كان يدين ويستنكر فقط، لكن اليوم ابشروا فقد الرجال عملت تحالف على التحالف والبادي أظلم ونحن أهل الأرض والحق"

حساب ألصحفي/ انيس منصور غرد: "وثائق برقية سرية سعودية قديمة تثبت ان أطماع السعودية في محافظة المهرة تمتد لفترة طويلة، باعتبار #المهرة موقعاً استراتيجياً لمدّ أنبوب النفط وأطماع أخرى،وقد أصبحت الأطماع واضحة على الأرض من خلال المعسكرات #السعودية واستخدام مشايخ الصرفة وكلاء محليين

حساب باسم سبأ العواضي غرد: "نحن في الفصل الأخير للمؤامرة إما أن نقضي على تحالف الغدر والخيانة السعودي الإماراتي أو سيقضي علينا جميعا."

رفعت الجلسة????

حساب باسم عز العرب غرد بدوره: "لجنة اعتصام المهرة تبارك في بيانها ماتم اتخاذه من قرارات يوم امس وترفض الزج بالمحافظة في صراعات وبؤر الفتن وجر المحافظة الى مربع العنف والفوضى عبر مليشيات الامارات كما ترفض تكرار سيناريوا سقطره"

حساب يمني آخر باسم بلال محمد عبد العال نشر فيديو يحذر فيه ولي العهد السعودي من التصعيد في المهرة وغرد: يا إبن سلمان وإبن زايد: #المهره خط أحمر Stop sign شاركوا لتصل الرسالة ✋???

حساب باسم بنت الحالمة غرد ساخرا من الوضع في اليمن في ظل العدوان:اماراتي يفصل ضابط يمني في ارض يمنية .. الضابط الإماراتي أبو شما مسؤول القوى البشرية التابعة للإمارات في مطار الريان يفصل ضابط من الجيش برتبة عقيد عمل مسؤول مالي سابقاً بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. عملية الفصل جاءت بعد أن رفض الضابط خروقاتهم.

حساب باسم رئيسة الجمهورية اليمنية غرد: "لم تتوقف انتهاكات القوات السعودية عند عرقلة الحركة التجارية في المهرة؛ بل امتدت إلى انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الصيد في مناطق عدة، ونشر القوات العسكرية في المناطق المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر."

حساب آخر باسم صالح منصر اليافعي تب تغريدة قال فيها: "المهرة لن تكون لقمة سائقة ولن يمر مشروع الاحتلال مرور الكرام فقبائل المهرة الحميرية لهم بالمرصاد مصتفة خلف الرجل الوطني الشيخ علي سالم الحريزي"

حساب باسم تبيان مبارك غرد: "ستظل المهرة واليمن عموما عصيه على الاحتلال من قبل أي قوة في العالم ولقد جربت أعتى جيوش العالم احتلالها وخرجت مهزومة تجر خلفها أذيال العار والثبور."

الشيخ يحيى عويدين حساب يمني شهير غرد: حان الوقت لنقول للتحالف كفا عبثا باليمن وشعبها فقد انكشفت نواياكم الخبيثة وتدخلكم الاحتلالي ومنهجكم الانفصالي وهدفكم الانحطاطي.. دعوا اليمن يقرر مصيره ويخل خلافاته ويبني مادمرتموه ويلملم جروحه ويدفن احزانه على فراق ابنائه وابائه وامهاته قتلوا بدن سبب.

بنت تعز مها حساب يمني استنجد سلطنة عمان بالتدخل لوقف احتلال السعودية للمهرة مغردا: "إحتلال #المهره من قبل السعودية لا يضيق الخناق على #اليمن وحدها وانما يحاصر ويضيق الخناق على #سلطنه #عمان. الخيار الوحيد أمام سلطنة عمان هو دعم المقاومة ورجال القبائل في المهره لمقاومة #الإحتلال السعودي لأن المصير وأحد وعدونا مشترك.

حساب باسم علياء الكامل غرد: "على مدى أكثر من عامين ع تواجد القوات السعودية في المهرة، سقطت أقنعتها الزائفة التي حاولت إقناع اليمنيين أنها جاءت لمكافحة التهريب، كما لم تنفذ أيّة مشاريع تنموية فيها، سوى التوسع العسكري واستحداث المزيد من المعسكرات واستقدام المزيد من القوات لإحتلالها.

وتقع محافظة المهرة في أقصى الشرق من اليمن، تحدها من الشرق سلطنة عمان، ومن الشمال السعودية، ومن الغرب حضرموت، ومن الجنوب بحر العرب، وهي ثاني أكبر محافظة يمنية بعد حضرموت من حيث المساحة التي تبلغ 82 ألف و405 كيلو متر مربع، ولها أطول ساحل على بحر العرب حيث يبلغ 560 كيلو متر، ومنفذين حدوديين مع سلطنة عمان هما "صرفيت" و"شحن"، وتضم 9 مديريات.