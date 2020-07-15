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قريبا: ندوة حوارية تحت عنوان التأثر والتأثير بين الفارسية والعربية

"التأثر والتأثير المتبادلان بين الفارسية والعربية" نخبة من الباحثين والمفكرين وذوي العقول النيرة بمختلف مدارسهم الفكرية من الشخصيات الإيرانية والعربية، والتي ستتحدث حول التبادل الثقافي بين الطرفين.
رمز الخبر: ۴۶۲۶۷
تأريخ النشر: 14 July 2020

وجهت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان اليوم الاثنين، دعوة عامة للحضور في ندوة حوارية إفتراضية .

ومن المقرر أن تشارك في ندوة بعنوان: "التأثر والتأثير المتبادلان بين الفارسية والعربية" نخبة من الباحثين والمفكرين وذوي العقول النيرة بمختلف مدارسهم الفكرية من الشخصيات الإيرانية والعربية، والتي ستتحدث حول التبادل الثقافي بين الطرفين.

للمشاركة في الندوة الحوارية الإفتراضية يمكن لكم المتابعة عبر المعلومات التالية :

الزمان: يوم الأربعاء 15 تموز 2020 الساعة الرابعة عصراً حسب التوقيت المحلي

المكان: Zoom Meeting 275 085 8949

ونلفت انتباهكم للمتابعة والمشاركة في الندوة ما عليك إلا تحميل برنامج Zoom Cloud Meeting عبر الهاتف أو الكومبيوتر والدخول عبر رمز الإجتماع 275 085 8949 أو عبر الرابط التالي: https://us04web.zoom.us/j/2750858949

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