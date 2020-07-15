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الخارجية الصينية: بكين تحرص على تطوير علاقاتها مع طهران

واثار نبأ الاتفاق حول مسودة "برنامج التعاون على مدى 25 عاما بين ايران والصين"، موجة اعلامية واسعة على صعيدي وسائل الاعلام والفضاء الافتراضي خلال الفترة الاخيرة.
رمز الخبر: ۴۶۲۶۴
تأريخ النشر: 14 July 2020

اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون اينغ"، ان بكين تولي اهمية الى تنمية علاقاتها مع جميع الدول بما فيها ايران.

وقالت "السيدة اينغ" خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الاثنين: ان ايران دولة صديقة بالنسبة للصين، وان البلدين يحافظان على اواصر التعاون والتبادل التجاري الطبيعي بينهما.

واثار نبأ الاتفاق حول مسودة "برنامج التعاون على مدى 25 عاما بين ايران والصين"، موجة اعلامية واسعة على صعيدي وسائل الاعلام والفضاء الافتراضي خلال الفترة الاخيرة.

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين ايضا : ان الهجمة المثارة ضد خطة التعاون الايراني الصيني على مدى 25 عاما، تكمن وراءها جهات اجنبية، وان ممارسات الجماعات المناوئة للثورة الاسلامية في هذا الخصوص ليست خافية على احد.

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