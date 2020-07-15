النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۷مشاهدات
‍ پ

عاقبة وخيمة بإنتظار ابن سلمان

من الناحية النظرية يمكن محاكمة أي شخص في العالم دوليا بسبب جرائمه في المحكمة الجنائية الدولية الواقعة في مدينة لاهاي بهولندا، فكيف بمحمد بن سلمان صاحب السجل الكبير في الجرائم ضد الانسانية.
رمز الخبر: ۴۶۲۶۳
تأريخ النشر: 14 July 2020

أدلة كافية باتت بحوزة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، تؤكد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو "المشتبه به الرئيس" في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

التصريح اللافت التي أدلت به كالامار في مقابلة لها مع وكالة "الأناضول" بمدينة جنيف بسويسرا، طرح سؤالا مهما بأنه هل من الممكن أن يحاكم ابن سلمان دوليا على جريمة قتل خاشقي؟

من الناحية النظرية يمكن محاكمة أي شخص في العالم دوليا بسبب جرائمه في المحكمة الجنائية الدولية الواقعة في مدينة لاهاي بهولندا، فكيف بمحمد بن سلمان صاحب السجل الكبير في الجرائم ضد الانسانية.

ولكن ورغم تقديم عريضة للمحكمة الجنائية الدولية من قبل محامين مستقلين في اميركا لفتح تحقيق مع بن سلمان، إلا أننا لم نشهد اي تحرك جدي من قبل هذه المحكمة لمقاضاته، وعلى ما يبدو فأن هناك ضغوطا كبيرة تمارس من قبل داعمي محمد بن سلمان الغربيين وعلى رأسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم طرح هذه المسألة في المحكمة الدولية.

كالامار كان لها رأيا في هذه المسألة، معتبرتا أنه من السذاجة وعدم الفطنة أن نفكر في أن محمد بن سلمان قد يواجه القضاء غداً، فلن يحدث هذا وخصوصاً في المستقبل القريب، مشيرا الى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وفي هذا الصدد وضعت كالامار آلية لتضيق الخناق على بن سلمان انطلاقا من تذكير الحكومات بأن الشخص الذي أمر بقتل خاشقجي لا تزال يداه ملطختان بالدماء، وصولا إلى فرض كلفة سياسية لجريمة مقتل خاشقجي، موضحة "أنه إذا لم تكن لجريمة القتل هذه كلفة قانونية (حقوقية)، فنحن بحاجة إلى التأكد من أن لها كلفة سياسية، وهنا يلعب المجتمع المدني دوره، كما يمكن لوسائل الإعلام وبعض الحكومات حسنة النية أن تلعب دوراً هاماً".

وحتى وإن لم تسمح الظروف بمحاكمة ابن سلمان الان، لكن ملفه الحافل بالجرائم والمجازر التي ارتكبها في اليمن، وسجله الحقوقي الزاخر بالاعتقالات التعسفية والاعدامات السياسية فسوف يبقى يلاحقه مدى الحياة، فإن رفع الغطاء السياسي عنه ستكون عاقبته وخيمة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
النمسا: إيران يجب أن تستفيد من مزايا الاتفاق النووي
بوريل: سأتخذ كل ما يمكن للحفاظ على الاتفاق النووي
مباحثات ايرانية – صربية حول تنمية العلاقات التجارية بين البلدين
رئیس مکتب رعایة مصالح الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بالقاهرة: إیران شریکة السلام وداعمة المقاومة
دبلوماسي ايراني: أميركا مسؤولة عن عدم تنفيذ الاتفاق النووي
لأول مرة.. أكاديميٌّ سعودي يكتب “مقالاً بالعبرية” وينشره بمجلة تصدر من جامعة تل أبيب بإسرائيل
العاهل الأردني لمشرعين بريطانيين: أي إجراء إسرائيلي لضم أراض من الضفة الغربية مرفوض
بعد وصول القضية للمحاكم.. إدارة ترامب تتراجع عن إجبار الطلبة الأجانب على مغادرة أميركا
ناقوس خطر في أميركا.. كورونا “يفتك” بـ3 ولايات
إيران تؤكد أن تعاونها العسكري والاقتصادي مع سوريا سيتعزز أكثر من السابق
إيران مصممة على اتخاذ موقف حازم ضد أي سلوك غير مسؤول
فوكس نيوز: إشارات ليد أمريكية إسرائيلية بهجمات إيران
محمدي: حادثة السفينة الأميركية هي نتيجة سياسات القمع ومخالفة القانون
ايران تعلن استعداها للمساعدة بانهاء التوتر بين ارمينيا وآذربيجان
قطر تقهر السعودية وحلفائها في محكمة العدل الدولية