النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۳مشاهدات
‍ پ

واشنطن تشدد لهجتها ضد مطالبات بكين بموارد في بحر الصين الجنوبي

يذكر أن فيتنام أعلنت في أبريل أنها قدمت مذكرة احتجاج بحق بكين بعدما "عرقلت وصدمت وأغرقت" سفينة فيتنامية على متنها ثمانية صيادين قرب جزر باراسيل.
رمز الخبر: ۴۶۲۶۰
تأريخ النشر: 14 July 2020

شددت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، لهجتها تجاه مطالبات صينية متنازع عليها بشأن موارد في معظم بحر الصين الجنوبي، واصفة إياها بالمطالب "غير القانونية إطلاقا".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "مطالبة بكين بالموارد البحرية عبر معظم بحر الصين الجنوبي غير قانونية تماما، وكذلك حملة التخويف للسيطرة عليها".

وكانت واشنطن حذرت الصين في وقت سابق من استغلال جائحة كورونا لتعزيز نفوذها في البحر، بعد أن كثفت بكين إقامة ما وصفتها بمحطات أبحاث، ونشرت طائرات عسكرية خاصة في البحر المتنازع عليه، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.

يذكر أن فيتنام أعلنت في أبريل أنها قدمت مذكرة احتجاج بحق بكين بعدما "عرقلت وصدمت وأغرقت" سفينة فيتنامية على متنها ثمانية صيادين قرب جزر باراسيل.

وتشكك الولايات المتحدة، التي تشهد علاقتها مع فيتنام تطورا ملحوظا، في حقوق بكين في بحر الصين الجنوبي، الذي يعد بين الممرات المائية الأكثر ازدحاما في العالم ويضم موارد طاقة كبيرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
النمسا: إيران يجب أن تستفيد من مزايا الاتفاق النووي
بوريل: سأتخذ كل ما يمكن للحفاظ على الاتفاق النووي
مباحثات ايرانية – صربية حول تنمية العلاقات التجارية بين البلدين
رئیس مکتب رعایة مصالح الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بالقاهرة: إیران شریکة السلام وداعمة المقاومة
دبلوماسي ايراني: أميركا مسؤولة عن عدم تنفيذ الاتفاق النووي
لأول مرة.. أكاديميٌّ سعودي يكتب “مقالاً بالعبرية” وينشره بمجلة تصدر من جامعة تل أبيب بإسرائيل
العاهل الأردني لمشرعين بريطانيين: أي إجراء إسرائيلي لضم أراض من الضفة الغربية مرفوض
بعد وصول القضية للمحاكم.. إدارة ترامب تتراجع عن إجبار الطلبة الأجانب على مغادرة أميركا
ناقوس خطر في أميركا.. كورونا “يفتك” بـ3 ولايات
إيران تؤكد أن تعاونها العسكري والاقتصادي مع سوريا سيتعزز أكثر من السابق
إيران مصممة على اتخاذ موقف حازم ضد أي سلوك غير مسؤول
فوكس نيوز: إشارات ليد أمريكية إسرائيلية بهجمات إيران
محمدي: حادثة السفينة الأميركية هي نتيجة سياسات القمع ومخالفة القانون
ايران تعلن استعداها للمساعدة بانهاء التوتر بين ارمينيا وآذربيجان
قطر تقهر السعودية وحلفائها في محكمة العدل الدولية