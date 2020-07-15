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موقف طريف للخارجية الإيرانية من حادثة المدمرة الأميركية

واكد موسوي ان لا علاقة لايران بهذا الحادث وقال مازحا: "إبحثوا في المصادر الخبرية حتى تروا ألم تتحمل الفهود الأمريكية مسؤولية هذا الحادث".؟ّ
رمز الخبر: ۴۶۲۵۹
تأريخ النشر: 14 July 2020

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في ايران مقطع فيديو طريف للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أثناء تعليقه على حادث اشتعال السفينة الحربية الأميركية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا .

واكد موسوي ان لا علاقة لايران بهذا الحادث وقال مازحا: "إبحثوا في المصادر الخبرية حتى تروا ألم تتحمل الفهود الأمريكية مسؤولية هذا الحادث".؟ّ

حديث موسوي هذا يأتي في إشارة الى حادث الحريق الذي وقع قبل فترة في إحدى صالات مجمع نطنز النووي في اصفهان. حيث كان مراسل قناة "بي بي سي" البريطانية وقتها قد زعم أنه تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من طرف جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "فهود الوطن" اعلنت فيها مسؤوليتها عن الحادث.!!

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