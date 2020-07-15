بانوراما.. استمرار مسلسل احكام الاعدام في البحرين من خارج القانون الدولي

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم كل ليلة في الساعة 19:30.. وفي ملف بانوراما الاول .. صادقتْ محكمةُ التمييز البحرينية، على حكمٍ بالإعدام بحقِ ناشطَيْن سياسيين بذريعة قتلِ أحدِ رجالِ الشرطة.

وقالتْ مصادرُ قضائية إنّ تلكَ هي آخرُ فرصةٍ لمحمد رمضان وحسين موسى للطعن في الحكم. منظمةُ هيومن رايتس ووتش اكدت اَنّ الاعترافاتِ انتُزعت تحتَ التعذيب والانتهاكاتِ اللا اخلاقيةِ بحقِ المعتقلَيْن. ونددت ردودُ الافعال الدولية والمحلية بالحكم مؤكدةً اَنّ القضاءَ غيرُ مستقلٍ ومسيس.

أما في ملف بانوراما الثاني وتحت عنوان "الامم المتحدة:بن سلمان مشتبه به رئيسي في جريمة قتل خاشقجي" , أكدت المقررةُ الخاصة للأممِ المتحدة، المعنيةُ بحالاتِ الإعدامِ خارجَ نطاقِ القضاء، أغنيس كالامار، أنّ وليَ العهد السعودي محمد بن سلمان، هو المشتبهُ به الرئيسي في جريمةِ قتلِ الصحافي السعودي جمال خاشقجي.ولفتت إلى أنّها على علمٍ بأنّ السعوديةَ لن تسلّمَ المتهمين إلى تركيا للمحاكمةِ حيث تم توجيهُ الاتهامِ الى عشرين سعوديا بينهم مقرّبون جدا من ولي العهد محمد بن سلمان.