النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۴مشاهدات
‍ پ

خبير عسكري يمني: اصبنا الاهداف بدقة وتحالف العدوان يكذب مع كل عملية

وأكد الجفري أن السعودية اليوم في ورطة كبيرة جدا والعدوان لا يستطيع حسم المعركة عسكريا، وأن تحالف العدوان طالما يطلق الاكاذيب مع كل عملية يمنية.
رمز الخبر: ۴۶۲۵۷
تأريخ النشر: 14 July 2020

أكد خبير عسكري واستراتيجي يمني أن العملية النوعية التي شنتها القوات اليمنية في العمق السعودي تأتي ردا على جريمة العدوان بمجزرته الاخيرة في منطقة وشحة، مشيرا الى انها اصابت اهدافها بشدة رغم ادعاءات الإعلام السعودي وحلفائه.

وقال الخبير العسكري اللواء الركن الطيار عبد الله الجفري في تصريح لقناة العالم: هذه العملية الهجومية النوعية الواسعة التي تم تنفيذها واعلن عنها الناطق الرسمي للقوات المسلحة في صنعاء تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم دول تحالف العدوان بما فيها جريمة يوم امس التي ارتكبت بحق اسرة مدنية كاملة كلها نساء واطفال في محافظة حجة وكذلك ايضا في ظل الحصار المطبق وايضا اتت في سياق الرد الطبيعي على الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق ابناء الشعب اليمني حجاج تنومة قبل ما يقارب 100 سنة.

واضاف الجفري: نحن اليوم نقتص لكل قطرة دم يمني سفكت في السابق ونحن ندرك ان اليوم حربنا مع المملكة السعودية هؤلاء الاعداء التاريخيين ولن نتوقف حتى الانتصار عليهم والاقتصاص لكل قطرة دم يمني، لذلك حقيقة هذه العملية الهجومية النوعية بهذه الطائرات والصواريخ تؤكد الذي لم يتم الاعلان عنه من خسائر تلك الصواريخ والطائرات.

وتابع: كما تؤكد اننا اليوم استطعنا من خلال هيئة التصنيع العسكري في صنعاء تطوير الخبرات العسكرية في مواجهة هذا العدوان والصمود الى ما لا نهاية والاستمرار من خلال استراتيجية توازن الردع التي قد وصلت اليوم الى هذا المستوى، وحقيقة اليوم معركتنا قد بدأت كمعركة حقيقية من خلال تلك الاسلحة سواء على المستوى الداخلي والخارجي.

واردف الجفري: نحن ندرك ان النظام السعودي لا يتحدث عن الحقيقة ودائما ينقلون تلك الاكاذيب وهذه من سماتهم، ونحن نتحدث عن عمليات ننفذها وهذا اعتراف نعتز فيه، لان هذه العمليات التي تنفذ نؤكدها من خلال وسائل إعلامنا وبالتالي على الكل ان يدرك ان الإعلام يلعب دور كبير جدا وهو سلاح ذو حدين، فعندما يتحدثون بتلك الاكاذيب فقد فشلوا فشلا ذريع واصبحوا اليوم مهزومين من خلال مرتزقتهم ومعنوياتهم التي اصبحت اليوم هابطة جدا في نفوس كل مرتزق يقاتل من اجلهم.

واوضح: لذلك اليوم مهما تحدثوا وانكروا بأن هذه الصواريخ والاهداف لم تصب اهدافها او كما يقولون انها تم اسقاطها فهو خاطئ، وبحسب مصادرنا هذه الصواريخ اصابت اهدافها بدقة وكانت بالنسبة لهم ليلة صعبة لم يناموا فيها.

وأكد الجفري أن السعودية اليوم في ورطة كبيرة جدا والعدوان لا يستطيع حسم المعركة عسكريا، وأن تحالف العدوان طالما يطلق الاكاذيب مع كل عملية يمنية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
النمسا: إيران يجب أن تستفيد من مزايا الاتفاق النووي
بوريل: سأتخذ كل ما يمكن للحفاظ على الاتفاق النووي
مباحثات ايرانية – صربية حول تنمية العلاقات التجارية بين البلدين
رئیس مکتب رعایة مصالح الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بالقاهرة: إیران شریکة السلام وداعمة المقاومة
دبلوماسي ايراني: أميركا مسؤولة عن عدم تنفيذ الاتفاق النووي
لأول مرة.. أكاديميٌّ سعودي يكتب “مقالاً بالعبرية” وينشره بمجلة تصدر من جامعة تل أبيب بإسرائيل
العاهل الأردني لمشرعين بريطانيين: أي إجراء إسرائيلي لضم أراض من الضفة الغربية مرفوض
بعد وصول القضية للمحاكم.. إدارة ترامب تتراجع عن إجبار الطلبة الأجانب على مغادرة أميركا
ناقوس خطر في أميركا.. كورونا “يفتك” بـ3 ولايات
إيران تؤكد أن تعاونها العسكري والاقتصادي مع سوريا سيتعزز أكثر من السابق
إيران مصممة على اتخاذ موقف حازم ضد أي سلوك غير مسؤول
فوكس نيوز: إشارات ليد أمريكية إسرائيلية بهجمات إيران
محمدي: حادثة السفينة الأميركية هي نتيجة سياسات القمع ومخالفة القانون
ايران تعلن استعداها للمساعدة بانهاء التوتر بين ارمينيا وآذربيجان
قطر تقهر السعودية وحلفائها في محكمة العدل الدولية