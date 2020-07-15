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الأمم المتحدة تتهم بن سلمان ضمنياً بقتل خاشقجي

وأكدت كالامار، في يوليو/تموز من العام الماضي، أن جريمة قتل خاشقجي هي جريمة ارتكبت على مستوى دولة، في إشارة إلى مسؤولية كبار المسؤولين في السعودية وعلى رأسهم محمد بن سلمان.
رمز الخبر: ۴۶۲۵۵
تأريخ النشر: 14 July 2020

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو المشتبه به الرئيسي في جريمة قتلِ الصحافي السعودي جمال خاشقجي.ولفتت إلى أنها على علم بأن السعودية لن تسلم المتهمين إلى تركيا للمحاكمة حيث تم توجيه الاتهام الى عشرين سعوديا بينهم مقربون جدا من ولي العهد محمد بن سلمان.

مرة اخرى تضع المقررة الخاصة للامم المتحدة اغنيس كالامار، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان امام قفص الاتهام لدوره الرئيسي في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي ،كونه المشتبه الرئيسي في الجريمة.

كالامار المقررة الاممية الخاصة بحالات الاعدام خارج نطاق القضاء وصفت المحاكمة الغيابية التي شرع بها القضاء التركي قبل ايام، وصفتها بالهامة، مشيرة الى ان الدعوى المنظورة في تركيا تعتبر اكثر عدالة من نظيرتها القائمة في السعودية، كالامار لفتت الى ان الرياض لن تسمح بتسليم المتهمين الى تركيا ،رغم ذلك تعتقد ان المحاكمة هامة .

وانطلقت في الثالث من يوليو/تموز الجاري، أولى جلسات القضاء التركي لمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 تضم لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة التركية،عشرين متهماً سعودياً بينهم مقريبن جدا من بن سلمان، وأبرزهم نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، ومحمد الطبيقي، خبير الطب الشرعي، ومصطفى محمد المدني، الذي ارتدى ملابس خاشقجي وخرج من القنصلية السعودية لإظهار أن خاشقجي خرج من القنصلية.

وأكدت كالامار، في يوليو/تموز من العام الماضي، أن جريمة قتل خاشقجي هي جريمة ارتكبت على مستوى دولة، في إشارة إلى مسؤولية كبار المسؤولين في السعودية وعلى رأسهم محمد بن سلمان.

والى اليوم لا يزال ولي عهد السعودية يحاول الفكاك من تأثير الاتهامات الموجهة إليه على خلفية جريمة قتل خاشقجي ولطالما نفى أي علاقة له بجريمة قتل الصحافي المعروف اذ ان اصابع الاتهام كلها تتجه اليه.

وفي محاولة بائسة حملت الرياض لاحقا المسؤولية لمجموعة وصفتها بالمارقة وقدمت احد عشر شخصا لم تفصح عن أسمائهم للمحاكمة بتهم المشاركة في الجريمة غير ان بن سلمان عاد وارتكب جريمة جديدة عندما اجبر ابناء خاشقجي على العفو عمن قتل والدهم.

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