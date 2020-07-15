البحرين.. قطار الإعدامات لم يوقف الحراك.. ماذا بعد؟

حساب آخر باسم الـغـآلِبُـون غرد: "واهمون وتحلمون إن ظننتم بأحكامكم سنركع لكم ..لن تُركعنا أحكامُكم البَاطِلَة.

اطلق البحرينيون هاشتاق #كلا_للإعدام بعد مصادقة محكمة التمييز اليوم الاثنين، على حكم الإعدام ضد الناشطين المتهمين بقتل رجل شرطة،"محمد رمضان وحسين موسى".

حساب باسم ???? @MohdAljareshغرد "إرفَعي رأسَكِ عالياً يا صغيرَةْ .. سيعود الوالدُ عَنْ ما قريب .. لَمْ يستطيعوا مواجهة أبناء الشعب بالحقيقة فزجوا بِهم في سجونِهم اللئيمة"

حساب آخر باسم الـغـآلِبُـون غرد: "واهمون وتحلمون إن ظننتم بأحكامكم سنركع لكم ..لن تُركعنا أحكامُكم البَاطِلَة.

حساب باسم yousif alkhaja كتب تغريدة: "أي وطن هذا الذي كنا نحلم أن نموت من أجله ..و إذا بنا نموت على يديه

#كلا_للإعدام

حساب باسم يا صاحِبَ الزَّمانِ ارفق تغريدته بفيديو لأطفال يشكون ظلم الطغيان: "كلمة طفل حُرم من أبيه لسنوات.. كلمة دفاع ومشاعر طفل

كلمة جميلة وحزينة ومؤثرة

#كلا_للإعدام

حساب باسم Jihad Flag of Bahrain غرد: محكمة التمييز تُثبت حكم الاعدام بحق شابين رغم وجود الادلة و البراهين التي تثبت عدم قيامهم بالجرم المزعوم

لا حول ولا قوة الا بالله

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون

حساب باسم ESSASparkles غرد: اهكذا تجازوون شيبة هذا الرجل الكبير وهل دمعتة يا وطني اصبحت بلا قيمة

#كلا_للاعدام

#حسين_موسى

#محمد_رمضان

حساب ولد آلقيدومـ غرد قائلا: قم تكلَّمْ ..لا تقف في التلِّ أبكَمْ.. قُم تَكلَّمْ ..قبلَ أن تنزلَ يا شعبُ علينا

لعنةُ الدم !

#كلا_للإعدام

حساب باسم A7Sparkles غرد قائلا: ستلاحقكم دماء الأبرياء.. فلتوقفوا الإعدام

#كلا_للإعدام

حساب باسم حـســـن الــسـتري غرد: ارجو عمل "رتويت" لهذه الرسالة لتصل للعالم الحر الضمائر الشريفة

وفي هذا اليوم وبعد ساعات سيقدم شابان بحرينيان لاخر مرحلة تقاضي في حكم #الاعدام

نداء لهذا العالم #اوقفوا_الاعدامات وسفك دماء البحرينيين "تعالوا الى كلمة سواء

وتشهد البحرين منذ اندلاع ثورة الـ14 من فبراير وحتى اليوم حملة اعتقالات بين الحين والآخر بالاضافة الى اعدامات تعسفية واسقاط الجنسية وغيرها من الانتهاكات بحق معتقلي الرأي التي شهدت تنديدا دوليا واقليميا.