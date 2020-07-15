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واعظي: تطوير العلاقات مع الجيران من مبادئ سياستنا الخارجية

واشاد مصفى يف باهتمام ايران بتطوير العلاقات والتعاون الثنائي الشامل مع بلاده، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل مسؤولي البلدين في هذا السياق.
رمز الخبر: ۴۶۲۵۳
تأريخ النشر: 14 July 2020

اكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي ضرورة بذل الجهود في سياق تطوير العلاقات بين ايران وجمهورية آذربيجان في مختلف المجالات، معتبرا تطوير العلاقات مع الجيران من المبادئ الاساسية للسياسة الخارجية الايرانية.

وقال واعظي خلال محادثاته الهاتفية مساء الاثنين مع مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربيجان شاهين مصطفى يف، ان تطوير العلاقات مع الجيران يعد من المبادئ الاساسية للسياسة الخارجية الايرانية ونحن على استعداد في هذا السياق للمزيد من تنمية وتعزيز وترسيخ العلاقات والتعاون الشامل بين طهران وباكو.

واعرب عن اسفه لمصرع عدد من الجنود الآذربيجانيين خلال الاشتباك الذي وقع في الحدود بين جمهورية آذربيجان وارمينيا وعبّر عن المواساة مع الحكومة والشعب الآذربيجاني واضاف، ان الحفاظ على وحدة اراضي الدول ومنها جمهورية آذربيجان كان وسيظل استراتيجية اقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع رئيس مكتب رئيس الجمهورية: ان ايران تؤكد دوما على حل وتسوية القضايا والخلافات عبر الطرق السياسية والمفاوضات ونامل بحل وتسوية المشكلة الحاصلة دون اللجوء الى القوة.

من جانبه ثمّن مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربيجان بمواساة وتعاطف الحكومة والشعب الايراني تجاه الحادث المذكور وقال، ان مواقف ايران ازاء الحفاظ على وحدة اراضي الدول ومنها جمهورية آذربيجان تحظى بالاحترام دوما.

واشاد مصفى يف باهتمام ايران بتطوير العلاقات والتعاون الثنائي الشامل مع بلاده، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل مسؤولي البلدين في هذا السياق.

واشار الجانبان خلال هذه المحادثات الى التبادل التجاري القائم بين البلدين رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، واعربا عن السرور لجهود المسؤولين لجعل الحدود مفتوحة مع زيادة التبادل التجاري بنسبة 14 بالمائة خلال الاشهر الاخيرة.

ونوه واعظي ومصطفى يف الى تبادل وجهات النظر والمحادثات بين مسؤولي البلدين في الحدود المشتركة حول تطوير الاتصالات البرية والسككية واكمال ممر "شمال –جنوب"، واعربا عن الامل بعودة العلاقات سريعا الى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

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