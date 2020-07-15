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في خضم جائحة كورونا..من غير المفهوم استمرار قتل الأطفال في اليمن

وعبرت غراندي، عن خالص التعازي لأسر الأطفال والنساء الذين قتلوا في الغارة الجوية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
رمز الخبر: ۴۶۲۵۲
تأريخ النشر: 14 July 2020

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "ليز غراندي"، إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل سبعة أطفال وامرأتين بغارة جوية في مديرية وشحة بمحافظة حجة.

وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية في بيان يوم الاثنين، أن الغارة الجوية تسببت أيضا في إصابة طفلين وامرأتين تم إسعافهم إلى مستشفى عبس لتلقي العالج.

وأضافت "من غير المفهوم إنه في خضم جائحة كورونا، وفي الوقت التي تتواجد فيه خيارات وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات، يستمر قتل المدنيين في اليمن".

وعبرت غراندي، عن خالص التعازي لأسر الأطفال والنساء الذين قتلوا في الغارة الجوية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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