العمق السعودي يهتز بشدة، فماذا حدث؟

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت، في 23 من الشهر الماضي، عملية الردع الرابعة التي استهدفت العاصمة الرياض والعمق السعودي بسلسلة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

نفذ سلاح الجو اليمني عملية عسكرية واسعة استهدفت عددا من القواعد والمنشآت السعودية العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير. وفيما أعلن تحالف العدوان السعودي اعتراضه الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، تحدث ناشطون سعوديون عن وقوع انفجارات عنيفة هزت جيزان وخميس مشيط وأبها في عسير جنوبي المملكة.

مرة اخرى الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية في الأجواء السعودية، هجوم واسع النطاق نفذه سلاح الجو اليمني مستهدفا العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

الهجوم استمر لأكثر من سبع ساعات وجاء ردا على مجازر العدوان السعودي وحصار اليمن بحسب المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة يحيى سريع، الذي أكد استهداف عدد من القواعد والمنشآت السعودية العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير.

وبحسب سريع فقد نفذت العملية بصواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها بعد وبعدد كبير من الطائرات المسيرة مؤكدا اصابة الاهداف بدقة عالية. واضافة الى العمق السعودي افاد المتحدث باسم القوات اليمنية بقصف معسكر تداوين في محافظة مأرب أثناء اجتماع قادة عسكريين سعوديين مع المرتزقة ما اسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وفي حين زعم تحالف العدوان السعودي اعتراض وتدمير سبع طائرات بدون طيار مفخخة واربعة صواريخ باليستية أطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه المملكة، افاد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع سلسلة إنفجارات عنيفة هزت في وقت متأخر ليل الأحد مدينة جيزان وخميس مشيط ومدينة أبها عاصمة منطقة عسير جنوبي غرب السعودية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت، في 23 من الشهر الماضي، عملية الردع الرابعة التي استهدفت العاصمة الرياض والعمق السعودي بسلسلة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.