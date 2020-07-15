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باب الرحمة يواجه خطر تحويله لكنيس يهودي

يشار الى انه في شهر فبراير من العام الماضي قام المصلون والمرجعيات الدينية بالقدس بفتح مصلى باب الرحمة الذي كان مغلقا من قبل سلطات الاحتلال على مدار 16 عاما وبعد فتحه قام الالاف بتأدية الصلاة في باب الرحمة.
رمز الخبر: ۴۶۲۴۹
تأريخ النشر: 14 July 2020

أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي حكما بإعادة اغلاق مصلى باب الرحمة، ما أثار حفيظة المرجعيات الدينية الاسلامية والوطنية والتي أعربت عن رفضها للقرار، وأكدت أن المصلى جزء من المسجد الأقصى المبارك.

في محاولة لسيطرة على اجزاء من المسجد الاقصى المبارك محكمة احتلالية تصدر حكما قضائيا بإعادة اغلاق مصلى باب الرحمة لصالح قطعان المستوطنين والجماعات المتطرفة لتنفيذ مخططهم القاضي بتحويله لكنيس يهودي.

المرجعيات الدينية بالقدس المحتلة اكدت في بيانا لها رفضها القاطع لهذا القرار العسكري مؤكدة ان المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى داعية الى شد الرحال لدفاع عن المسجد الاقصى وحماية المصلى من دنس الاحتلال ومستوطنيه.

يشار الى انه في شهر فبراير من العام الماضي قام المصلون والمرجعيات الدينية بالقدس بفتح مصلى باب الرحمة الذي كان مغلقا من قبل سلطات الاحتلال على مدار 16 عاما وبعد فتحه قام الالاف بتأدية الصلاة في باب الرحمة.

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