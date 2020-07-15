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'قرار إخراجهم لا رجعة فيه' لا مكان لأميركا في العراق

وقبل أيام جدد عدد من النواب العراقيين بضرورة اخراج القوات الامريكية من العراق، هذا ورغم تصويت مجلس النواب العراقي، في يونيو الماضي،
رمز الخبر: ۴۶۲۴۷
تأريخ النشر: 14 July 2020

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان كتائب حزب الله العراق كامل الجهوزية العسكرية لإجبار القوات الأميركية للخروج من البلاد، وأطلقوا هاشتاغ "#قرار_إخراجهم_لا_رجعة_فيه" ليتحول الى ترند على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري عبر تويتر: "ليعلم الأميركيون أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه، لن يستطيع أي كان طمئنة الأميركيين أو الالتفاف على إرادة العراقيين، لا بد من استمرار المقاومة بالضغط الشعبي والسياسي والأمني والإعلامي مع كامل الجهوزية العسكرية، الأميركيون لا يفقهون إلا لغة القوة وكسر الإرادة ونحن لها."

'قرار إخراجهم لا رجعة فيه' لا مكان لأميركا في العراق

في حين غرد علي الشوهاني قائلا: ان وجود القوات الاميركية على الارضي العراقية يعتبر غير قانوني و شرعي بعد قرار البرلمان بإخراجهم من العراق بشكل كامل ... و يجب ان ينفذ القرار لإخراجهم بأقصى سرعة .

'قرار إخراجهم لا رجعة فيه' لا مكان لأميركا في العراق

في حين اكد حساب شاكر ان الالتفاف على القرار الشجاع والوطني الذي اتخذه البرلمان العراقي يعد جريمة عظمى لا يمكن ان يغفرها الشعب العراقي لمن يستخف برغبة الشعب في التحرر من العبودية الامريكية

'قرار إخراجهم لا رجعة فيه' لا مكان لأميركا في العراق

بينما كتب حساب صائب خليل أنه "من يعرف يقينا أن الاحتلال وداعش متحالفان، بل انهما نفس العدو بشكلين مختلفين، يدرك حجم الخلل في ان يطلب من الحشد محاربة داعش فقط وأن يلتزم عدم المساس بالاحتلال! إنه مثل من يقول لك، إن هاجمك العدو بملابس خضراء فاضربه، وان جاء بملابس حمراء فاسمح له ان يقتلك!

'قرار إخراجهم لا رجعة فيه' لا مكان لأميركا في العراق

حساب ابو حسين الولائي اكد في تغريديته أن "دماء شهدائنا لا زالت تفور في اجسادنا و سنثأر"

'قرار إخراجهم لا رجعة فيه' لا مكان لأميركا في العراق

فيما غرد البوحمد "ستخرجون ويخرج عملائكم وكلابكم معكم اما النصر او الشهاده"

'قرار إخراجهم لا رجعة فيه' لا مكان لأميركا في العراق

وقبل أيام جدد عدد من النواب العراقيين بضرورة اخراج القوات الامريكية من العراق، هذا ورغم تصويت مجلس النواب العراقي، في يونيو الماضي، على قرار يلزم الحكومة بانهاء التواجد الاجنبي في البلاد، وتاكيد الرأي العام العراقي على طرد القوات الأجنبية و-خاصة الامريكية- من البلاد، تحاول مصادر غربية وأمريكية ان تبدي نتائج ما يسمى بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة على أنها تقليل عدد القوات العسكرية الاجنبية في العراق وليس انسحابها.

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