النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۱مشاهدات
‍ پ

اقتحام سجن "عوفر" ورش الأسرى الفلسطينيين بالغاز

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن "عوفر"، محذرا من تكرار ما تعرضوا له العام الماضي من عملية قمع واسعة.
رمز الخبر: ۴۶۲۴۲
تأريخ النشر: 14 July 2020

قامت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، الليلة الماضية باقتحام سجن "عوفر" ونفذت عملية قمع واسعة فيه، ورشت الأسرى بالغاز.

واعلن نادي الأسير بان العملية التي نفذتها قوى القمع الصهيونية هي الثانية من نوعها منذ فجر يوم امس بحق الأسرى في السجن، فقد اقتحمت قوات القمع قسم 16 فجرا، وعلى إثرها شرع الأسرى بخطوات احتجاجية، منها التكبير والطرق على الأبواب.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن "عوفر"، محذرا من تكرار ما تعرضوا له العام الماضي من عملية قمع واسعة.

وأضاف أنه وفي الوقت الذي يواجه العالم خطر وباء "كورونا"، فإن الأسرى يواجهون السّجان وإجراءاته القمعية، بالإضافة إلى خطر الوباء مع تصاعد الإصابات بين السّجانين وهم المصدر الوحيد لنقل العدوى للأسرى.

يُشار إلى ان إدارة سجون الاحتلال صعّدت منذ مطلع العام الماضي من عمليات القمع بحق الأسرى، وكان سجن "عوفر" من بين السجون التي شهدت عملية قمع واسعة اعتبرت الأعنف منذ سنوات، أُصيب خلالها عشرات الأسرى.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
النمسا: إيران يجب أن تستفيد من مزايا الاتفاق النووي
بوريل: سأتخذ كل ما يمكن للحفاظ على الاتفاق النووي
مباحثات ايرانية – صربية حول تنمية العلاقات التجارية بين البلدين
رئیس مکتب رعایة مصالح الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بالقاهرة: إیران شریکة السلام وداعمة المقاومة
دبلوماسي ايراني: أميركا مسؤولة عن عدم تنفيذ الاتفاق النووي
لأول مرة.. أكاديميٌّ سعودي يكتب “مقالاً بالعبرية” وينشره بمجلة تصدر من جامعة تل أبيب بإسرائيل
العاهل الأردني لمشرعين بريطانيين: أي إجراء إسرائيلي لضم أراض من الضفة الغربية مرفوض
بعد وصول القضية للمحاكم.. إدارة ترامب تتراجع عن إجبار الطلبة الأجانب على مغادرة أميركا
ناقوس خطر في أميركا.. كورونا “يفتك” بـ3 ولايات
إيران تؤكد أن تعاونها العسكري والاقتصادي مع سوريا سيتعزز أكثر من السابق
إيران مصممة على اتخاذ موقف حازم ضد أي سلوك غير مسؤول
فوكس نيوز: إشارات ليد أمريكية إسرائيلية بهجمات إيران
محمدي: حادثة السفينة الأميركية هي نتيجة سياسات القمع ومخالفة القانون
ايران تعلن استعداها للمساعدة بانهاء التوتر بين ارمينيا وآذربيجان
قطر تقهر السعودية وحلفائها في محكمة العدل الدولية