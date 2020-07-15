الفياض يزور عائلة الشهيد المحمداوي في ذكراه السنوية

زار رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الحاج فالح الفياض عائلة الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي بمناسبة الذكرى السنوية لشهادته.
وأكد الفياض في هذه الزيارة، أن استذكار القائد أبو منتظر المحمداوي هو استذكار لكل شهداء الحشد الشعبي ولاسيما الشهيدان القائدان أبو سريح الصبيح وابو حبيب السكيني الذين شاءت ارادة الله أن ينالوا شرف الشهادة في نفس اليوم والساعة مع بقية رفاقهم الأبطال في معركة تحرير الصقلاوية في 13 تموز 2015 وهذا أمر لا يناله الا ذو حظ عظيم بعد مسيرة جهادية يفخر بها كل مجاهد.
وقال: ان الشهيد ابو منتظر المحمداوي كان مثالا للقائد الميداني الشجاع الذي رفض الا أن يتقدم على جنوده ويكون أول المضحين من اجل هذا الوطن ومقدساته وتلبية لنداء المرجعية الدينية العليا.
وأضاف: واليوم إذ نكرم اسرته فإنما نكرم كل تلك المعاني والقيم السامية والخالدة. وحري بكل مقاتلينا الأبطال أن يستلهموا هذه المعاني والمكارم التي تجسد الشجاعة بكل صورها.. رحم الله تعالى كل الشهداء ولاسيما قادة النصر العظام.