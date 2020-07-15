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الفياض يزور عائلة الشهيد المحمداوي في ذكراه السنوية

ان الشهيد ابو منتظر المحمداوي كان مثالا للقائد الميداني الشجاع الذي رفض الا أن يتقدم على جنوده ويكون أول المضحين من اجل هذا الوطن ومقدساته وتلبية لنداء المرجعية الدينية العليا.
رمز الخبر: ۴۶۲۴۱
تأريخ النشر: 14 July 2020

زار رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الحاج فالح الفياض عائلة الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي بمناسبة الذكرى السنوية لشهادته.

وأكد الفياض في هذه الزيارة، أن استذكار القائد أبو منتظر المحمداوي هو استذكار لكل شهداء الحشد الشعبي ولاسيما الشهيدان القائدان أبو سريح الصبيح وابو حبيب السكيني الذين شاءت ارادة الله أن ينالوا شرف الشهادة في نفس اليوم والساعة مع بقية رفاقهم الأبطال في معركة تحرير الصقلاوية في 13 تموز 2015 وهذا أمر لا يناله الا ذو حظ عظيم بعد مسيرة جهادية يفخر بها كل مجاهد.

وقال: ان الشهيد ابو منتظر المحمداوي كان مثالا للقائد الميداني الشجاع الذي رفض الا أن يتقدم على جنوده ويكون أول المضحين من اجل هذا الوطن ومقدساته وتلبية لنداء المرجعية الدينية العليا.

وأضاف: واليوم إذ نكرم اسرته فإنما نكرم كل تلك المعاني والقيم السامية والخالدة. وحري بكل مقاتلينا الأبطال أن يستلهموا هذه المعاني والمكارم التي تجسد الشجاعة بكل صورها.. رحم الله تعالى كل الشهداء ولاسيما قادة النصر العظام.

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